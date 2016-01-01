43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu.

Hürriyet gazetesi okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen törenle dün gece sahiplerini buldu. Kanal D ve CNN Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanan tmrende televizyon ve müzik dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Sunuculuğunu Okan Bayülgen ve Pelin Akil Altan'ın üstlendiği törende, 30 kategoride ödüller sahiplerini buldu.





İşte Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananları:

En iyi komedi dizisi erkek oyuncu: Barış Arduç

En iyi erkek oyuncu: İlker Kaleli

En iyi komedi dizisi: Kiralık Aşk

En iyi kadın oyuncu: Burçin Terzioğlu





En iyi dizi çifti: Tatlı İntikam, Furkan Andıç – Leyla Lydia Tuğutlu

En iyi çocuk oyuncu: Beren Gökyıldız

En iyi erkek sunucu: Beyazıt Öztürk

En iyi çıkış yapan solistler: Eypio – Derya Uluğ

Müzikte 20. yıl özel ödülü: Demet Akalın

En iyi dizi: Diriliş Ertuğrul

Yılın şarkısı: Bağdat (Ayla Çelik)



En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Elçin Sangu

En iyi müzik grubu: Gripin

En iyi klip: Hande Yener – Gülşen Aybaba

Yılın Medya Olayı özel ödülü: Hande Fırat

En iyi gündüz kuşağı: Kısmetse Olur



Yaşam boyu başarı ödülü: MFÖ

En iyi Türk pop müziği erkek: Murat Boz

En iyi kadın sunucu: Müge Anlı

En iyi kadın haber sunucusu: Nazlı Çelik

En iyi erkek haber sunucusu: Fatih Portakal

En iyi magazin programı: Renkli Sayfalar

Müzikte 50. yıl özel ödülü: Selami Şahin

En iyi fantezi ve halk müziği erkek solist: Serkan Kaya

En iyi fantezi ve halk müziği kadın solist: Sibel Can

En iyi Türk pop müziği kadın: Sıla

En iyi spor programı: Yüzde Yüz Futbol

En iyi proje: Tarkan (Ahde Vefa)

En iyi yönetmen: Çağrı Vila Lostuvalı



