Hürriyet gazetesi okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen törenle dün gece sahiplerini buldu. Kanal D ve CNN Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanan tmrende televizyon ve müzik dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Sunuculuğunu Okan Bayülgen ve Pelin Akil Altan'ın üstlendiği törende, 30 kategoride ödüller sahiplerini buldu.
İşte Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananları:
En iyi komedi dizisi erkek oyuncu: Barış Arduç
En iyi erkek oyuncu: İlker Kaleli
En iyi komedi dizisi: Kiralık Aşk
En iyi kadın oyuncu: Burçin Terzioğlu
En iyi dizi çifti: Tatlı İntikam, Furkan Andıç – Leyla Lydia Tuğutlu
En iyi çocuk oyuncu: Beren Gökyıldız
En iyi erkek sunucu: Beyazıt Öztürk
En iyi çıkış yapan solistler: Eypio – Derya Uluğ
Müzikte 20. yıl özel ödülü: Demet Akalın
En iyi dizi: Diriliş Ertuğrul
Yılın şarkısı: Bağdat (Ayla Çelik)
En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Elçin Sangu
En iyi müzik grubu: Gripin
En iyi klip: Hande Yener – Gülşen Aybaba
Yılın Medya Olayı özel ödülü: Hande Fırat
En iyi gündüz kuşağı: Kısmetse Olur
Yaşam boyu başarı ödülü: MFÖ
En iyi Türk pop müziği erkek: Murat Boz
En iyi kadın sunucu: Müge Anlı
En iyi kadın haber sunucusu: Nazlı Çelik
En iyi erkek haber sunucusu: Fatih Portakal
En iyi magazin programı: Renkli Sayfalar
Müzikte 50. yıl özel ödülü: Selami Şahin
En iyi fantezi ve halk müziği erkek solist: Serkan Kaya
En iyi fantezi ve halk müziği kadın solist: Sibel Can
En iyi Türk pop müziği kadın: Sıla
En iyi spor programı: Yüzde Yüz Futbol
En iyi proje: Tarkan (Ahde Vefa)
En iyi yönetmen: Çağrı Vila Lostuvalı