Sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek uzun süre istikrarlı bir biçimde egzersiz yapmakla mümkün oluyor. Ama zamanınız yok değil mi? Olsun amatörler için de çözüm hazır.

Dünyada en sevilen ve takip edilen spor türleri araştırmalarında futbol hep birinci sırada. İnsanlar spora düşkün olsa da olmasa da vazgeçemeyecekleri tek şey futbol gibi görünüyor. Ardından basketbol gelse de bu bahsettiğimiz sporları yapmak için deneyim, kurallara hakimiyet, özel kıyafetler ve kondüsyonlu olmak gerekiyor. Eğer takım sporları size göre değilse o zaman alternatifler spor salonunda başlıyor. Ama spor salonuna gitmek için vakit yaratmak, spor salonuna gidip çalışmaktan daha zor, değil mi? Peki bu alışkanlıkları değiştirmek nasıl mümkün olabilir?

Eğer daha önce hiç düzenli spor yapmadıysanız;

Eğer 35 yaşın üstündeyseniz, vücudunuzda erken gelişme ihtimali olan sorunlara karşı dikkatli olun. Hafif egzersizlerle kendinizi alıştırmanız en önemlisi.

Günlük hayatınızı şöyle bir gözden geçirin; bütün gün bilgisayar başında oturuyor musunuz yoksa hareket halinde olmanızı sağlayan bir işiniz mi var? Bu sorunun cevabı egzersiz düzeyinizi belirlemeye yarayacak.

Egzersizden sonra mutlaka kaslarınıza iyileşmek için süre verin. Eğer spor sonrası bir yeriniz ağrırsa temponuzu vücudunuza göre yeniden düzenleyin.

Düzen ve sürekliliğe önem verin çünkü alışkanlığı sağlamak için sürekliliği devam ettirmelisiniz. Bu en profesyonel sporcular için bile geçerli!

Hangi spor en amatörler için bile ideal?

Cevabı çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz: Koşmak! Tempolu hayata alışıksınız değil mi, o zaman tempolu koşuya alışmanız da zor olmayacak. Sadece bir koşu ayakkabısıyla canınız ne zaman ve nerede isterse koşabilirsiniz. Tabii ki koşmanın da kendine göre, koşanın iyiliği için koyulmuş bazı kuralları olsa da koşmak için belirli kurallar ya da ortamlar hazırlanmasına gerek yok. Çıkın ve koşun, performansınız arttıkça daha iyi hissedeceksiniz!