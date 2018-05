Dermatolog Dr. Ahu Çiler ÇIKIM Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Hepimiz yaşlanacağız, aslında her gün yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Aynı zamanda teknoloji de her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Bugün tıp ve kozmetik, seneler öncesinden tahmin edilemeyecek bir noktaya geldi ve kadınlar ve erkekler gençleşmek için birçok işlem yaptırmaya başladılar.



Özellikle lazer teknikleri, dermatologlar tarafından çok tercih ediliyor ve cildi sıkılaştırmak ve elastikiyetini geri kazandırmak için kullanılıyor. İnsanların teknolojiyle birlikte güzelleşme ihtiyacı da artıyor. Bunda sosyal medyanın da payı büyük; cilt bakımı artık bir zaruriyet haline geldi. Erkekler bile bir nemlendirici krem kullanmayı ihmal etmiyorlar ve kozmetik alışverişi yapıyorlar.



Kaz ayakları, kırışıklıklar ve kaş çatmadan kaynaklanan mimik çizgileri insanları daha yaşlı gösteriyor. Ayrıca yaşlandıkça cilt, kolajen yapısının azalması nedeniyle sarkmaya başlıyor. İşte tüm bu sorunlardan kurtulmak için lazer teknikleri kullanılıyor.



Lazerle ameliyatsız cilt gençleştirme, kolajen üretimini uyarır, cildin dokusunu yeniler, dermis katmanını ısıtır ve en önemlisi yeni kolajenlerin oluşumunu destekler. Cerrahi bir işlem değildir. Sadece cildin dış katmanlarını uyararak, toparlanmasına yardım eden bir ışık kaynağıdır. İşlem öncesinde, sırasında ve sonrasında yara ve rahatsızlık oluşmaz. Cildi yeni baştan yapılandırır.



Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerinden Hifu (Yüksek yoğunluklu ve odaklı ultrason) ve Altın İğne Radyofrekans; lekeleri azaltmak ve cildi sıkılaştırmak için çalışır. Dermatoloğunuz hangi yöntemin sizin için iyi olduğuna, cilt yapınıza ve istediğiniz sonuca dikkat ederek, karar verecektir. Aslında genel olarak cilt gençleştirme yöntemleri cildin üst ve orta tabakasını ısıtır ve uyarır. Uyarılan dermis ve epidermis bölgesinde kolajen üretimi artar ve cilt kendisini yenilemek için çalışmaya başlar.



Genellikle kaş, çene, boyun, gıdı ve yanak bölgesinde uygulanan gençleştirme yöntemleri, doktorun inisiyatifine bağlı olarak farklı vücut bölgelerinde de kullanılabilir.



Lazer uygulamalarından sonra çoğunlukla, istirahat gerekmez. Birkaç gün içinde, günlük yaşantıya geri dönülür ve herhangi bir işlem yapıldığına dair belirti yoktur. Kesik veya cerrahi işlem olmadan, başarılı sonuçlar elde edilir. Ayrıca lazerle yapılan işlemler uzun sürmeyeceğinden, tüm gününüzü bu işlem için ayırmanıza gerek yoktur. En uzun işlem 1 saatinizi alacaktır. Dermatoloğunuz sizin en uygun zamanlarınıza göre seans aralığı belirler.



İhtiyacınız olan tedavi yöntemine göre seans sayısı ve tedavi planı belirlenir ve bu plan üzerinden ücretlendirme yapılır. Eğer yapılacak işlem tek seanslık ise tonlarca para dökmenize gerek kalmaz.



Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri her kesimden ve her cinsiyetten insanın yaptırabileceği tedaviler içerir.



Kaynak:

ahucilercikim.com.tr



BU BİR İLANDIR