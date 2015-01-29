Ankara Alışveriş Festivali ertelendi

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Festivalin yeni tarihi, 29 Ağustos-13 Eylül.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ankara’daki AVM yöneticilerinin ve cadde mağazalarının Ankara Alışveriş Festivali (Ankara Shopping Fest) tarihinin değiştirilmesi isteğinde bulunduğunu belirterek, “ATO Yönetim Kurulumuz Ankara Alışveriş Festivali’nin ertelenmesi yönündeki talebi haklı buldu. ASF’in dördüncüsü 29 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak” dedi.

ATO Başkanı Bezci yaptığı yazılı açıklamada, Başkent’teki alışveriş merkezleri ve cadde mağazaları temsilcileriyle iftar yemeğinde buluşarak istişarelerde bulunduklarını hatırlattı. Bu toplantıda bayramın ikinci günü başlayacak festival tarihinin siyasi, ekonomik ve sosyal konjonktür dikkate alınarak ertelenmesi talebinde bulunulduğunu belirten Bezci, “Ankara Alışeriş Festivali İcra Kurulumuzun da yerinde gördüğü bu talebi yönetim kurulu toplantımızda ele aldık” dedi.

Dört yıldır alışveriş festivali düzenlediklerini hatırlatan Bezci, ilk iki yılda Büyükşehir Belediyesi’nin maddi destek verdiğini, üçüncü yıl bu desteğin manevi desteğe dönüştüğünü söyledi.

Festivalin, Ankara’nın marka bir şehir haline gelerek, turist çekmesi için sürdürülen çok yönlü çalışmanın parçası olduğunu kaydeden Bezci, festivalin bir Ankara projesi haline gelmesi ve tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sahiplenilmesi gerektiğini ancak gelinen noktada tam tersinin olduğunu anlattı.

29 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 9. Maddesinde yer alan “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları ödenek miktarı, bütçelerinin yüzde beşini geçemez” hükmüyle bütçelerinin kısıtlandığını da kaydeden Bezci, şunları söyledi:

“Bir şehrin marka olması uzun soluklu çalışmalarla ulaşılabilecek bir hedeftir. Ankara’nın marka olabilmesi için bir yandan festival düzenleyip, etkinliklerle, alışverişle adımızı duyurmak diğer yandan Kongre ve Ziyaretçi Büromuzun çalışmalarıyla kentimizde toplantı turizmini yaygınlaştırmak, bir diğer yandan da Akyurt’a uluslararası nitelikte fuar alanı kazandırarak ekonomik gelişim sağlamak amacındayız. Ancak bu çalışmaların hiçbiri hemen sonuç verecek nitelikte değildir. Tıpkı meyve ağaçları gibi, ağacı ekip meyvesini ertesi sene yiyemeyebilirsiniz. Sizin yediğiniz babanızın dedenizin ektiği ağaçların meyvesidir. Sizin ektiğiniz ağacınkini de çocuklarınız torunlarınız yer. Biz alışveriş festivali başta olmak üzere yaptığımız tüm çalışmalarla sürekli tohum ekiyoruz. Şehrimizin tüm kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden de destek bekliyoruz”