Anlamlı bir hediye

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Yılbaşı için anlamlı bir hediye...

Hepimiz yeni yılı karşılarken, büyük ya da küçük hediyeler alırız. Evimizi, hayatımızı ve çalıştığımız yeri çeşitli aksesuarlarla süsler, yeni yıl coşkusuna hazır hale getiririz. Bu hem bizi hem de sevdiklerimizi mutlu eder çoğu zaman. Eğer bunun daha büyük kitleleri mutlu etmesini istiyorsanız, yeni yıl alışverişlerinizi TEGV’den yaparak çocukların eğitimi için bağışta bulunmuş olur ve onlara güzel bir katkı sağlayabilirsiniz. TEGV ürünlerinin satışından elde edilen gelir, çocukların TEGV’deki eğitim etkinliklerinden faydalanmaları için kullanılıyor. TEGV’in yılbaşı ürünleri ile ilgili detaylı bilgi için TEGV’in resmi web sitesi tegv.org’u ziyaret edebilirsiniz.