Anneler Günü için bir hediye önerisi

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Cross; baharın simgesi çiçeklerden ilham alarak floral desenlerle tasarladığı yeni kalem koleksiyonu Cross Botanica Anneler Günü için iyi bir hediye seçeneği!

Cross, tıpkı vazgeçilmeyen klasik stilettolar gibi modası geçmeyecek ve annenizin çantasından hiç ayırmayacağı bir kalem koleksiyonu ile Anneler Günü’nü kutluyor.

Cross Botanica Koleksiyonu; floral desenlerin hakim olduğu klasik olmaya aday göz alıcı tükenmezkalem, dolmakalem ve rollerball kalemleriyle sonsuz sevgi, hoşgörü ve fedakarlığın sembolü annelerin Anneler Günü’nü renklendiriyor. Parlak fildişi lak gövde üzerine orkide, manolya, üzüm asması desenlerinin özenle işlendiği, kalem ucu ve aksesuarlarda 23 ayar altın ve gümüş-krom kaplama kullanılan Cross Botanica koleksiyonu değerli annelerin en mutlu gününü unutulmaz kılıyor...