Annenizin belki de güzel bir hediyeden çok sizinle vakit geçirmeye ihtiyacı var. İşi gücü bırakın ve tüm günü annenize adayın. Tabii eğlenceli aktivitelerle…

Helikopter serüveni

Adrenalin ve macera seven bir anneye sahipseniz ona güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Alacağınız bir helikopter bileti ile onu şaşırtmak elinizde. Helikopter turları 15, 30, 45 ve 60 dakika olarak dörde ayrılıyor ve İstanbul’un tüm tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı sunuyor. Dilediğiniz koltuğu seçmek de sizin elinizde. Turların fiyatları 99-1000 euro arasında değişiyor. Boğaz, Tarihi Yarımada ve Haliç güzergahlarının bulunduğu tur, annenizle size unutulmaz bir gün yaşatacak. helikopterturu.net’ten turları inceleyebilirsiniz.

Konser heyecanı

Anneler Günü akşamını müzik ve eğlenceye ayırmaya hazır olun. Candan Erçetin, 8 Mayıs’ta en güzel şarkılarını anneler için söylemeye hazırlanıyor. Bazen Balkan müzikleriyle ve Yunanca şarkılarıyla coşturacak bazen de yavaş şarkılarla hüzünlendirecek. Geceden geriye kalan ise emin olun unutulmaz sahne performansı ve keyif olacak. Bostancı Gösteri Merkezi’nde verilecek konser 16.00’da başlıyor. Bilet fiyatları ise, 45 lira ile 123 lira arasında değişiyor.

Atölye çalışması

İtalyan mutfağının gözdesi makarnanın tüm sırları ortaya dökülüyor. Annenizin yemek mönüsüne bir de lezzetli bir İtalyan makarnası eklemek istiyorsanız, Eataly Mutfak Atölyesi kapılarını size açıyor. Makarnanın hazırlanmasını, şekillenmesini ve sosu ile eşleşmesini birlikte öğrenmeye hazır olun. Saat 13.00-16.00 arasında gerçekleşecek bu aktiviteye katılmak istiyorsanız, şimdiden bilet almayı unutmayın. Fiyatı ise kişi başı 120 lira.

Resim seansı

Anneler Günü’nü sanat dolu yaşamaya var mısınız? Masterpiece, sizi ve annenizi beraber resim yapmaya davet ediyor. Bu etkinliğe katılmak için mükemmel resim yapmanıza gerek yok, hatta hayatınız boyunca bir kere denememiş bile olabilirsiniz. Önemli olan resim yapacağınız üç saati zevk alarak geçirmek. Beyoğlu Asmalımescit’te bulunan Masterpiece, size gerekli olan tüm malzemeleri sağlayacak. Saat 13.00’te başlayacak etkinliğin ücreti ise 75 lira.

Tiyatro molası

Kendinize ve annenize küçük bir tiyatro molası verin ve canlı seyrin keyfini çıkarın. Anneler Günü’nde iki güzel oyun tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Hakan Yılmaz ve Hande Subaşı’nın sahne aldığı ‘Yetersiz Bakiye’ oyunu ile kahkahalarınızın dozunu arttırabilirsiniz. Saat 20.00’de Torium AVM’de başlayacak oyunun fiyatları 56 lira. Diğer seçenek ise Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’nde oynanan ‘Aslan Asker Şvayk’ oyunu. Saat 20.30’da başlayacak olan bu kara komedi türünün iyi bir örneği olan oyunun biletleri ise 45 lira.

Film rüzgarı

Anneler Günü’nde yapılacak en güzel etkinliklerden biri de anneyle beraber film izlemek olabilir. Bu ay da birbirinden güzel filmler beyaz perdeyi şenlendirmek için hazırlanıyor. ‘Sen Benimsin’, ‘Hızlı ve Tüplü’, ‘Ankara Yazı-Veda Mektubu’ ve ‘Misafir’ gibi pek çok film vizyona giriyor. Sinemaya gitmeyi tercih etmezseniz, evde bir film maratonu da düzenleyebilirsiniz. Yeni çıkan filmlerin veya eski Türk filmlerinin DVD’lerini alarak güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Birlikte güzelleşin

Anneniz, cildinde oluşan kırışıklıklardan şikayetçiyse, ona bir güzellik paketi hediye edebilirsiniz. Yaza pürüzsüz, lekesiz, kısacası ‘yeniden yapılandırılmış’ bir ciltle girmek için doğrudan cildin kolajen üretimini hedef alan ‘Plus Effect’ bu konuda amaca yönelik bir yöntem olarak karşımızda. Yöntemin vaadi; cildi gençleştirirken leke ve sorunlu bölgelere de pürüzsüz bir görünüm kazandırmak. Dr. Evrim Uçkunkaya Kliniği’nde Anneler Günü’ne özel fiyatlarla tanışma fırsatını kaçırmayın.

Doğayla iç içe

Şehrin betonundan uzaklaşmak, yeşile doymak için annenizle küçük bir kaçamak yapabilirsiniz. Bunun için uzaklara gitmenize hiç gerek yok. Maçka Parkı şehrin rtasında yeşil bir dünyanın kapılarını açıyor. Gülhane Parkı’nın da ondan aşağı kalır yanı yok. Eğer kısa bir deniz turu yapmaktan çekinmiyorsanız, Adalar’a da gidebilirsiniz. Belgrad Ormanı ve Atatürk Arboretumu seçeneklerini de göz önünde bulundurun.