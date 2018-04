Annenizden öğrendiğiniz en önemli şey ne?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘Kadına Şiddet’in fazlaca gündemde olduğu bugünlerde, sosyal medyadan annelere, ‘çocuklarınızı iyi yetiştirin’ mesajları yağdı. Biz de erkeklere annelerinden kadınlarla ilgili neler öğrendiklerini sorduk; bakın hangi yanıtları aldık!

Yazı: İpek Koşan



Annem küçüklüğümüzden beri kardeşimle bana hep dürüst olmamız gerektiğini öğretti. Bu yüzden ne olursa olsun eşime/sevgilime yalan söylemekten kaçınırım. Ayrıca evleneceğim kişinin de dış değil iç güzelliğiyle ilgilenmeliymişim. Anlaşabilmek, bir evliliği yürütebilmenin ilk koşuluymuş. İlk zamanlar bunu önemsemiyordum ama yıllar geçtikçe ne demek istediğini daha iyi anlıyorum.

Bülent Algıç, 34 yaşında/ELEKTRONİK MÜHENDİSİ



Annem bana sürekli tek bir şey söyler: Kadınlara el kaldırma! Ne olursa olsun şiddet, benim hayatımda olmamalı. Bir diğer öğüdü de ağızdan çıkan kötü sözlere dair. Hakaret de en az fiziksel şiddet kadar ağır olabilir. Bin düşünüp bir söylemek şart.

Bayram Çavuş, 43 yaşında/GRAFİKER



Annemle babam zaman zaman ufak şeyler için tartışır. Bu tartışmaların ana fikri de hep fedakarlık olur. O yüzden her tartışmadan sonra annem şöyle der: “Kadınlar her zaman kendileri için bir şeylerden vazgeçmenizi ister. Bu fedakarlığı yapmalısın.” Ben de yıllardır böyle yapmaya çalışıyorum.

ENİS İŞAL, 23 yaşında/ÖĞRENCİ



Benden sekiz yaş büyük bir ablam var. Dolayısıyla bizim evde bir değil, iki kadın var. Bir ablanız ya da kardeşiniz olduğunda kadınlara olan bakış açınız tamamen değişiyor. Sevgilime yaptığım ya da söylediğim bir sözün, benim annem ya da ablamın başına geldiğini düşündüğümde kendimi oldukça kötü hissediyorum. Bu yüzden annem ve ablam bana bir tavsiye vermedi fakat hayatta olmaları kendi kendime ders alabilmem için bana yetiyor.

Berk Cenkal, 26 yaşında/BİLGİSAYAR PROGRAMCISI



Evliydim ve bazı nedenlerle eşimle ilişkimiz yürümüyordu. Onun annesinden yardım aldım diyebilirim. Kadınların sürekli ilgi istediğini, sevgimi çekinmeden göstermem gerektiğini öğrendikten sonra eşimle aram birazcık olsun ısındı diyebilirim.

Ulaş Altun, 28 yaşında/TEKNİSYEN



Annem özellikle bana bir şeyler tembihlemedi ama babamdan ilişkilerime yol gösterecek bir sürü şey öğreniyorum. Bu yüzden rol model olarak onu örnek alıyorum. En önemlisi de nazik ve kibar olmak. Eminim daha öğrenecek çok şeyim var!

Enver Aysev, 27 yaşında/İŞLETMECİ



Bir erkeğin kadın-erkek ilişkileri üzerine annesinden öğreneceği pek bir şey olmadığını düşünüyorum. Bir erkek için ikili ilişkilerde rol model babadır bence. Türkiye’de anneler de toplum ve çevre programlamasına maruz kaldığından, oğlunun hayatına da bu programlama etkisinde müdahale ediyor. Bu durum biz erkeklerin ilişkilerine bir sınır koyuyor ve yaşamak istediğimiz ilişkiyi yaşamaktan ziyade aile ve toplumun programladığı ilişkiyi yaşıyoruz. Bu da mutsuz ilişkiler ve evlilikler ortaya çıkarıyor.

Hasan Akın, 32 yaşında/GÖRSEL YÖNETMEN



Siz kadınlar bazen çok huysuz oluyorsunuz. Annemden öğrendiğim en önemli şey, böyle zamanlarda ‘hayır’ yanıtını verdiğiniz şeyleri yine de yapmak. Ağlıyorsunuz ama diğer yandan karnınız aç diyelim... Size zorla minik lokmalarla yemek yedirmemiz duyduğumuza göre hoşunuza gidiyormuş!

Caner Işık, 34 yaşında/MÜHENDİS



Evde anne gibi bir faktör varsa kesinlikle kadınları daha iyi tanıyorsunuz. Şunu bilir şunu söylerim; ne derseniz tersini yapmalı erkekler. Git mi diyorsunuz kalmalı, yeme diyorsanız yemeli, ‘özlemedin mi?’ sorusuna ‘çok’ yanıtını vermeli. İdare edebilmek şart.

Anıl Mavi, 26 yaşında/SAÇ UZMANI



Yarı yolda bırakmamak diyebilirim... Hangi şartlarda olursa olsun en ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda yanınızda olmak epey önemli. Eve kadar eşlik etmek, eve gidince haber vermenizi istemek, bir sorunla karşılaştığınızda destek olmak bana öğretilen en önemli şeyler.

Akın Masum, 33 yaşında/ÖĞRETMEN



Kıskanılmak çoğu kadının hoşuna gitmez ama bazı zamanlarda sizi sahiplendiğimizi gösterebilmek için bazı davranışlarda bulunabiliriz. Eğer annemin dediği doğru ise, bir erkek kadına ne kadar sahip çıkarsa o kadar sevilir. Bakalım göreceğiz.

Metin Ak, 24 yaşında/SATIŞ UZMANI



Babam sürekli eve geç gelir ve içkili olurdu. Eve adımını attığı anda huzursuzluk çıkardı. Annemin sabahlara kadar ağladığına çok şahit oldum. Bir gün bana, eğer içki içersem benimle asla konuşmayacağını, kendi evim olduğunda da içkiden uzak durmamı söyledi. Ona verdiğim sözü tutabilmek için yıllarca dışarıda arkadaşlarımla buluştuğumda içki içmedim. Şimdi de kendi evime içki sokmuyorum. Alışkanlık işte!

Deniz Asar, 28 yaşında/AVUKAT



Ben baba olmayı bile annemden öğrendim çünkü iyi bir babaya sahip değildim. Sürekli kendi babamı anlatır ve olmam/olmamam gereken şeyleri söylerdi. Duygularını bir tek bana açtığı için nasıl üzüldüğünü anlardım. Sanırım şimdi, kendi ailem benden memnun.

Ege Şaşmaz, 39 yaşında/REKLAMCI



“Sen ne dersen de kadınlar her zaman haklıdır. O yüzden susmayı öğren ve burnunun dikine gitmeyi bırak.” Bu sözler canım anneme ve ekstra olarak güzel eşime ait.

Kaan Tosbaş, 27 yaşında/FOTOĞRAFÇI



Annemden öğrendim ki hiçbir kadının hayatı kolay değil. Ama hayatında kadın olmayan biri için her şey daha zor. Yeryüzündeki kadınlardan biri bile eksik olsa, hayatımız daha kötüye gidebilir...

Selim Şumlu, 30 yaşında/MİMAR