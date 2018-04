Apple, iPhone 6 ve Apple Watch'ı tanıttı

Apple yeni iPhone 6, iPhone 6 Plus ve Apple Watch'ı görkemli bir törenle tanıttı. İşte iPhone 6'nın fiyatı...

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, yeni telefon modelleri olan iPhone 6 ve daha geniş ekranlı modeli iPhone 6 Plus ile ilk kez giyilebilir akıllı saat Apple Watch'ı kamuoyuna tanıttı.



Apple, teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği yeni ürünlerini Cupertino'da düzenlediği törenle tanıttı. 30 sene önce Steve Jobs'ın Macintosh'u açıkladığı Cupertino'daki Flint Center'da yapılan tanıtımda iPhone 6'nın 4.7 inç ekran genişliği ve 6.9 mm kalınlığa, iPhone 6 Plus'ın ise 5.5 inç ekran genişliği ve 7.1 mm kalınlığa sahip olduğu duyuruluken, ilk giyilebilir teknoloji ürünü olan akıllı saati Apple Watch meraklıların beğenisine sunuldu. Akıllı saatin isminin, daha önce çeşitli mecralarda yer alan haberlerde iWatch olacağı öne sürülmüştü.



ABD'de 19 Eylül'de piyasa çıkacak modellerden iPhone 6'nın iki yıl sözleşmeli fiyatı bellek büyüklüğüne göre 199 dolardan, iPhone 6 Plus'ınki ise 299 dolardan başlayacak.



Yeni iPhone'lar 19 Eylül'de ABD ile birlikte, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Japonya, Singapur ve Hon Kong'da satışa sunulacak. Yıl sonuna kadar yeni cihazların 115 ülkedeki mağazalarda olması planlanıyor.



Apple Watch ise iPhone 5, 5c, 5s, 6 ve 6 Plus modelleriyle çalışma özelliğine sahip olacak. 2015 başında satışa sunulacak saatin fiyatının 349 dolardan başlayacağı duyuruldu. Saatler Apple Watch, Watch Sport ve Watch Edition adları verilen üç farklı tarzda satılacak.



Apple Watch özellikle sağlık ve spor uygulamalarını kullanacaklar için önemli kolaylıklar getiriyor. Spor aktiviteleri, yürünen adımlar, koşulan mesafe, yakılan kalori gibi istatistikleri hesaplayan saat, kalp ritmini de ölçüyor.



Saatin metal, deri ve plastik kordonlu modelleri bulunuyor.



ApplePay

Apple, yeni cihazların yanı sıra iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri ile çalışan yeni ödeme sistemi ApplePay'i de dünyaya duyurmuş oldu. Şirketin, American Express, MasterCard, Visa ve önde gelen perakende zincirleri ile anlaşma yaptığı ve bu kartların Apple'ın ödeme platformunda kullanılabileceği kaydedildi.



NFC adı verilen sistemde kredi kartı bilgileri ve numaralarının toplanmadığı, sadece kullanılan telefonda tutulan numaranın alış veriş yapılan kurumlara da verilmediği belirtildi. "Cüzdanlara veda" sloganı ile tanıtılan uygulamada ödeme sırasında TouchID sensörüne dokunularak ödeme yapılabiliyor.



Kredi kartlarının bu sistemde kullanılabilmesi için telefonla kartların fotoğrafı çekilerek telefonun Passbook hesabına kaydediliyor. Apple tarafından onaylanan hesaplarla alışveriş sırasında ödeme yapılıyor.



Apple hisseleri uçtu

Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği iPhone 6 modelleri ve iWatch adlı giyilebilir akıllı saatin tanıtılmasının ardından, Apple'ın hisselerinde büyük hareketlilik yaşandı.



Cupertino'da yapılan tanıtımın ardından şirketin borsada işlem gören hisse senetlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Güne hisse başına 98,09 dolardan başlayan Apple senetleri, ürün lansmanından saatler sonra 103,08 dolara kadar çıkarak, geçen hafta kırdığı tarihi rekora yaklaştı.



Öte yandan ürün lansmanın yapıldığı alana çok sayıda ABD'li ve yabancı gazeteci gelirken, salona sadece daha önce davetiye gönderilenlerin alınması dikkat çekti. Salona girişte uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. Salona giriş yapılan bölgede Apple, ''küçük şirketleri öldürdüğü'' ve ''vergi vermediği'' iddialarıyla küçük bir grup tarafından protesto edildi.

Apple'ın New York'taki mağazası önünde ise 19 Eylül'de satışa çıkacak yeni ürünler için iPhone hayranlarının şimdiden sıra beklemeye başladığı, bazı müşterilerin iPhone 6 serisini ilk alanlardan olmak için Hong Kong ve Meksika'dan geldikleri öğrenildi. (AA)