Apple iWatch'un fiyatı ne kadar olacak?

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Apple'ın iWatch modelini tanıtabileceği ve en pahalı modelin 400 dolar olacağı iddia ediliyor.

iWatch'ın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı ancak ürünün özellikleri ve fiyatıyla ilgili dedikodular aldı başını gidiyor. Recode'un yapmış olduğu habere göre, Apple 9 Eylül'de birden fazla giyilebilir model tanıtacak. Muhtemelen bunlar iWatch'un farklı modelleri olacak. Bu modellerin en pahalısının ise 400 dolarlık Apple iWatch olacağı iddia ediliyor. Bunun yanında LG'nin ve Samsung'un Android Wear'lı akıllı saatleri 199.99 ve 229 dolara satışa çıkmıştı.

ABD'de iWatch'un 400 dolara satışa çıkması, ülkemizde 1250 TL civarında satışa çıkacağı anlamına geliyor.