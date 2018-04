tazedirekt.com şehirde arayıp da bulamadığınız doğallığı çiftlik tazeliğiyle aracısız olarak size sunuyor. Eti kendi çiftliklerinde üstün kalite şartlarıyla üreten tazedirekt.com, sebze ve meyveyi de organik ve doğal üretim yapan yerel çiftliklerden sofranıza ulaştırıyor.





tazedirekt.com, günümüzde büyük şehirde yaşayan insanların büyük ihtiyacı ve özlemi haline gelen doğal ve taze gıdaları son derece hızlı ve kolay bir şekilde, onlara ulaştırma hayali ile yola çıkıyor. Özellikle kırmızı ette iddialı olan Tazedirekt, siparişinizi en sağlıklı ve lezzetli haliyle Boğazköy Çiftliği’nden direkt evinize getiriyor. Aynı özenle sebze ve meyveleri de yetiştirip seçiyor. Ayrıca tazedirekt.com‘da marketlerden alabileceğiniz diğer tüm ürünleri de bulmak mümkün.tazedirekt.com, hayvanları Boğazköy Çiftliği’nin tertemiz havasında serbestçe dolaştırarak, stresten uzak bir şekilde doğal yonca, arpa, buğday, yulaf ile ve tamamen GDO’suz gıdalarla besleyerek büyütüyor. Üstüne üstlük, stresten uzak kalsınlar diye onlara klasik müzik bile dinletiyor. Lezzetini bu yöntemden alan etler, Tazedirekt’in yine kendi tesislerinde *VST skin pack teknolojisiyle paketleniyor. Böylelikle etler suyunu ve tazeliğini kaybetmiyor. Yani Tazedirekt’e ait modern bir et kesim ve paketleme tesisi de sisteme entegre durumda. Çok hassas bir ürün olan kırmızı etlerin sağlığı ve lezzeti, araya başka aracı sokulmadan güvence altına alınıyor. Bu özel yöntemleriyle tazedirekt.com tazelikte ailenizin soğuk zinciri bozmayan, aracısız kaynağı haline geliyor.*VST Skin Pack: Etin suyunu salmasını tamamen önleyen özel bir paketleme sistemiSebze ve meyvelerin doğalı çiftliklerdentazedirekt.com et üretiminde gösterdiği özeni, sebze ve meyvenin yetiştirilip seçilmesinde de uyguluyor. Tüm endüstriyel üretim alan ve yollarından uzakta yetiştirilen sebzeler; gübre, hormon ve ilaç kullanılmadan dinlendirilen topraklarda, organik ve doğal üretim yapan yerel tarla ve bostanlardan sofranıza geliyor.İstanbul’un her yerinde hizmet veren tazedirekt.com, tanıtım döneminde tamamen ücretsiz teslimat imkanı sunarken, ayrıca arkadaşını davet eden müşterilerine 50 TL değerinde alışveriş hediye sunuyor. Sipariş verebilmek için, online ortamda kredi kartı bilgilerini vermek şart koşulmuyor; müşteri dilerse ödemesini, ürünler evine ulaştığında da yapabiliyor. Beğenmediği bir ürün olursa anında iade edebiliyor. Gece 23:00’e kadar alınan siparişler, hemen ertesi gün istenen saat aralığında evinize kadar ulaştırılıyor.Tazedirekt’in ana odağı taze gıdalar olmakla beraber, müşterilerinin başka ürünler için ayrıca markete gitmesine de gerek kalmıyor. Aslanoba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba’nın en taze ürünlerden oluşan bir e-market kurma hayalinin sonucu olan tazedirekt.com, sitesinde bir marketten alabileceğiniz diğer ürünleri de satıyor. Bu özellikleriyle vakti olmayan şehirli insan için büyük kolaylık ve zaman tasarrufu demek olan Tazedirekt, güvenle tercih edebileceğiniz, taptaze bir online alış veriş ortamı haline geliyor.