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Aralık'ta çok renkli

Yeni umutların, yenilenmenin ve yeni olan tüm güzel hislerin metaforu olarak Kardan Adam’ların istilasına uğrayan Capitol’de Aralık ayında her hafta sonu swing, caz gibi performanslarla dolu müzik programı da yer alıyor.

Dünya tarihinin en eski figürlerinden biri olan Kardan Adam, yüzyıllardır kışın soğuk günlerinin en eğlenceli üyesi. Aralık ayı boyunca Capitol’ün giriş katında geniş bir alana yayılan bölümde Kardan Adam’ların çığ gibi büyüyerek bir orkestra kurduklarına, şarkı söylediklerine, fotoğraf çektirdiklerine şahit olabilirsiniz! Üstelik kardan adamlar günümüz koşullarına uyum sağladılar, Facebook, instagram ve twitter ile etkileşimli hale geldiler. Bu bölümde, kendi kardan adamınızı yapabilir, kardan adamdan size gelecek mesajı bekleyebilirsiniz.  

  Capitol, Aralık ayı süresince her hafta sonu farklı müzik grupları ve görsel şovlara da ev sahipliği yapıyor.   Mobil Band, Jazz Matiz, Balkan Bando, Swing Mama, Wonderland ve Oda Dans Show grupları, tüm ziyaretçileri Aralık ayı süresince adım adım yeni yıla yaklaştıracaklar. Program şu şekilde:

3 Aralık Cumartesi  Wonderland 
4 Aralık Pazar  Balkan Bando 
10 Aralık Cumartesi  Jazz Matiz 
11 Aralık Pazar  Mobil Band 
17 Aralık Cumartesi  Balkan Bando 
18 Aralık Pazar  Oda Dans Performansı 
24 Aralık Cumartesi  Swing Mama 
25 Aralık Pazar  Oda Dans Performansı 
31 Aralık Cumartesi  Swing Mama     

  KARDAN ADAM'IN BİLİNMEYENLERİ
Kardan adamla ilgili ilginç bilgiler:
-  30’u aşkın yıldır, Japonya’nın Sapporo kentinde Sapporo Kar Festivali düzenleniyor ve 12 bin minik kardan adam onları yapanların gizli mesajlarıyla bir meydanda toplanıyor.

- Bilinen ilk kardan adam çizimi, 1380 tarihli resim Lahey’deki Koninkijke Kütüphanesi’nde bulunan “The Book of Hours” kitabının el yazmasında görülmekte.

- Orta Çağ’da kardan adam yapmak, açlık ve yoksullukla geçen korkunç kış şartlarına karşı bir teselli gibi görülüyordu. 

- 1511 yılında Brüksel’deki kasabalılar 100’den fazla kardan adam yaparak “1511 Mucizesi” (Miracle of 1511) isimli sanat eserlerini kamusal alanda sergilediler.

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