Dünya tarihinin en eski figürlerinden biri olan Kardan Adam, yüzyıllardır kışın soğuk günlerinin en eğlenceli üyesi. Aralık ayı boyunca Capitol’ün giriş katında geniş bir alana yayılan bölümde Kardan Adam’ların çığ gibi büyüyerek bir orkestra kurduklarına, şarkı söylediklerine, fotoğraf çektirdiklerine şahit olabilirsiniz! Üstelik kardan adamlar günümüz koşullarına uyum sağladılar, Facebook, instagram ve twitter ile etkileşimli hale geldiler. Bu bölümde, kendi kardan adamınızı yapabilir, kardan adamdan size gelecek mesajı bekleyebilirsiniz.
Capitol, Aralık ayı süresince her hafta sonu farklı müzik grupları ve
görsel şovlara da ev sahipliği yapıyor.
Mobil Band, Jazz
Matiz, Balkan Bando, Swing Mama, Wonderland ve Oda Dans Show grupları,
tüm ziyaretçileri Aralık ayı süresince adım adım yeni yıla
yaklaştıracaklar. Program şu şekilde:
3 Aralık Cumartesi Wonderland
4 Aralık Pazar Balkan Bando
10 Aralık Cumartesi Jazz Matiz
11 Aralık Pazar Mobil Band
17 Aralık Cumartesi Balkan Bando
18 Aralık Pazar Oda Dans Performansı
24 Aralık Cumartesi Swing Mama
25 Aralık Pazar Oda Dans Performansı
31 Aralık Cumartesi Swing Mama
KARDAN ADAM'IN BİLİNMEYENLERİ
Kardan adamla ilgili ilginç bilgiler:
- 30’u aşkın yıldır, Japonya’nın Sapporo kentinde Sapporo Kar Festivali düzenleniyor ve 12 bin minik kardan adam onları yapanların gizli mesajlarıyla bir meydanda toplanıyor.
- Bilinen ilk kardan adam çizimi, 1380 tarihli resim Lahey’deki Koninkijke Kütüphanesi’nde bulunan “The Book of Hours” kitabının el yazmasında görülmekte.- Orta Çağ’da kardan adam yapmak, açlık ve yoksullukla geçen korkunç kış şartlarına karşı bir teselli gibi görülüyordu.