Yeni umutların, yenilenmenin ve yeni olan tüm güzel hislerin metaforu olarak Kardan Adam’ların istilasına uğrayan Capitol’de Aralık ayında her hafta sonu swing, caz gibi performanslarla dolu müzik programı da yer alıyor.

Dünya tarihinin en eski figürlerinden biri olan Kardan Adam, yüzyıllardır kışın soğuk günlerinin en eğlenceli üyesi. Aralık ayı boyunca Capitol’ün giriş katında geniş bir alana yayılan bölümde Kardan Adam’ların çığ gibi büyüyerek bir orkestra kurduklarına, şarkı söylediklerine, fotoğraf çektirdiklerine şahit olabilirsiniz! Üstelik kardan adamlar günümüz koşullarına uyum sağladılar, Facebook, instagram ve twitter ile etkileşimli hale geldiler. Bu bölümde, kendi kardan adamınızı yapabilir, kardan adamdan size gelecek mesajı bekleyebilirsiniz.

Capitol, Aralık ayı süresince her hafta sonu farklı müzik grupları ve görsel şovlara da ev sahipliği yapıyor. Mobil Band, Jazz Matiz, Balkan Bando, Swing Mama, Wonderland ve Oda Dans Show grupları, tüm ziyaretçileri Aralık ayı süresince adım adım yeni yıla yaklaştıracaklar. Program şu şekilde:



3 Aralık Cumartesi Wonderland

4 Aralık Pazar Balkan Bando

10 Aralık Cumartesi Jazz Matiz

11 Aralık Pazar Mobil Band

17 Aralık Cumartesi Balkan Bando

18 Aralık Pazar Oda Dans Performansı

24 Aralık Cumartesi Swing Mama

25 Aralık Pazar Oda Dans Performansı

31 Aralık Cumartesi Swing Mama



KARDAN ADAM'IN BİLİNMEYENLERİ

Kardan adamla ilgili ilginç bilgiler:

- 30’u aşkın yıldır, Japonya’nın Sapporo kentinde Sapporo Kar Festivali düzenleniyor ve 12 bin minik kardan adam onları yapanların gizli mesajlarıyla bir meydanda toplanıyor.

- Bilinen ilk kardan adam çizimi, 1380 tarihli resim Lahey’deki Koninkijke Kütüphanesi’nde bulunan “The Book of Hours” kitabının el yazmasında görülmekte.

- Orta Çağ’da kardan adam yapmak, açlık ve yoksullukla geçen korkunç kış şartlarına karşı bir teselli gibi görülüyordu.- 1511 yılında Brüksel’deki kasabalılar 100’den fazla kardan adam yaparak “1511 Mucizesi” (Miracle of 1511) isimli sanat eserlerini kamusal alanda sergilediler.