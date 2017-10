İzmir merkezli Ulusal Down Sendromu Derneği ile tasarım ürünler markası Dogo’nun birlikte gerçekleştirdiği, bu yıl ikincisi düzenlenen Tasarımlarımıza +1 Değer Katıyoruz Atölye Çalışması 21 down sendromlu bireyin katılımı ile Dogo tasarım ofisinde gerçekleşti.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında gerçekleşen çalışmada, çocuklar hayallerini kağıda aktardılar ve tüm günü Dogo tasarımcılarıyla çizim yaparak geçirdiler. 2017 özel koleksiyonu bu çizimlerden oluşacak ve bu yıl da tasarımlar yurt içi ve yurt dışı Dogo mağazalarında ve dogostore.com’da satışa sunularak geliri yine Ulusal Down Sendromu Derneği’ne bağışlanacak.





Dogo’nun kurucusu Gökhan Peksari “Derneğe fon yaratmak ve toplumda down sendromlu bireylerin kabiliyetleri ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi bizim için çok önemli. Gerçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. Bir yıl boyunca Türkiye ve dünyaya down sendromlu çocuklarımızın hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu aktarmada köprü olduk ve bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde bizce devamlılık esas ve çocukların dünyasına katkıda bulunmak bizim odaklandığımız alan. Ulusal Down Sendromu Derneği ile çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz, onların yanında olmak bizim için büyük bir zenginlik.” şeklinde konuştu.