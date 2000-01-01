Aşkınızı mühürleyin

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De Beers’in 125 yıllık deneyimi ile uzman gözler tarafından tek tek seçilerek, mücevherin en iyi ustaları tarafından işlenen özel ve nadide Forevermark pırlantaları, üzerinde taşıdığı mühür ile aşk yeminini sonsuzluğa taşıyor.

Türkiye’de sadece Zen Pırlanta’da satışa sunulan Forevermark pırlantaları, pırlanta uzmanları tarafından tek tek seçilerek özel bir kimlik numarasıyla mühürleniyor. Dünyadaki pırlantaların sadece %1’inin Forevermark olabilme özelliğini taşıdığı günümüzde taşın üzerinde, pırlantanın kalbinde yer alan bu mühür, o pırlantanın dünyanın en özel ve en nadir pırlantalarından biri olduğunun göstergesi sayılıyor. Dünyanın en beyaz, en temiz, en parlak ve en güvenilir pırlantaları ile hazırlanan Zen Pırlanta’nın özel tektaş tasarımları ile hayatınızın en özel anları aşkla yüceltiliyor.

Forevermark pırlantalarına 2000 TL’den başlayan fiyatlarla Zen Pırlanta mağazalarından ve www.zenpirlanta.com sitesinden ulaşabilirsiniz.



