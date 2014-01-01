ASUS ZenWatch ile tanışın

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Asus’un merakla beklenen akıllı saati IFA 2014’te tanıtıldı.

Asus, ilk giyilebilir cihazı olan ZenWatch’u tanıttı. Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saat Google’ın iş birliğinde üretildi. Son derece hassas tasarım süreçlerinden geçen ZenWatch Android akıllı telefonlarla kusursuz bir uyum sağlayarak, kullanıcılarına ihtiyaçlarına yönelik bilgileri en çok ihtiyaç duyulan anda sunuyor ve adeta kişisel bir sağlık yöneticisi görevi görüyor.

ZenWatch şık, en ince ayrıntısına kadar dikkat edilen tasarımı ve yapımında kullanılan yüksek kaliteli materyalleriyle ince işçilik ürünü saat yapımı geleneğini devam ettiriyor. ZenWatch’un kıvrılmış camı ve bilek hatlarını takip eden koruyucusu, bileği benzersiz şekilde saran, dikişli derili kayış ile birleşerek konforlu ve şıklığı bir arada sunan bir tasarımda buluşuyor. ZenWatch ayrıca istenilen anda değiştirilebilen çeşitli saat yüzleriyle birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcı kendi stiline uyumlu saat yüzlerinden dilediğini anında seçebiliyor.

Tüm güne yayılan bir konfor sunan ileri teknolojili sensörler sayesinde ZenWatch, kalp atışı, atılan adım sayısı, zindelik seviyesi gibi çeşitli sağlık istatistiklerini takip ederek, kullanıcılar için adeta kişisel bir sağlık danışmanına dönüşüyor. ZenWatch bu yönüyle kullanıcıların, yaşamlarını dengede tutma ve kişisel zindelik hedeflerini gerçekleştirme çabalarına destek veriyor.