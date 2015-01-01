İddialı. Sportif. Ekonomik. Nasıl güzel bir kombin oluyor bir araya gelince inanamazsınız. Bu ay Hyundai i30 Cross Wagon’u test ettik. Haydi atlayın, yola çıkıyoruz!

Yazı: Arzu SözeriHyundaI i30 Cross Wagon’un, şık tasarımlı hatchback versiyonundan daha çok hoşuma gittiğini söylemem gerekir.Tabii bunun başlıca sebepleri geniş bagaj hacmi, kullanışlı yapısı ve son derece cimri yakıt tüketimi olabilir. Güven veren yapısı ve uygun fiyatta olması da cabası. Uzun zamandır hepsini birden istiyorduk, baktık ki olmuş! O zaman, gelin bu otomobile yakından bir göz atalım.• Yeni nesil hatchback versiyonu ile ön kısım ve iç dizayn tamamen benzer. Arka tasarım sayesinde birbirlerinden ayrılıyorlar.• Altıgen parlak boyalı ızgarası, geniş hava girişli tamponu ve mücevheri andıran sis farları olay. Otomobil dururken bile hareket halindeymiş havası var.• Hyundai i30 CW’de 136 HP gücündeki 1.6 CRDi dizel motor bulunuyor.• Dizel motor, hem otomatik hem de düz vites opsiyonlarına sahip. Ben otomatik şanzımanı denedim. Ve bir hafta süresince İstanbul’un altını üstüne getirdim. Bir depoyu bitiremedim.• Style ve Elit olmak üzere iki donanım seviyesine sahip araçta pek çok özellik standart olarak sunuluyor.• Ve bagaj; arka koltukların yatırılmasıyla birlikte 1642 litreye çıkarılabiliyor. Bagaj altı eşya bölmesi ve güvenlik ağı, bagaj bölümü ray sistemi ve port bagaj gibi yepyeni özellikler bulunuyor. Yani dağılmadan savrulmadan eşyaları sabitleyebiliyoruz.• Hyundai’de dikiz aynasından çıkan geri görüş kamerasının hastasıyım. Sanırım orta gövdeye bakmaktan çok daha rahat geliyor.• Yedi dış renk alternatifi bulunuyor. Kabin içinde ise siyah ve bej olmak üzere iki renk alternatifi var.Elektronik olarak kontrol edilen birçok güvenlik donanımı ve yolcu kabininin her köşesini kapsayan yedi hava yastığı ile yol güvenliği maksimuma çıkıyor. Ve tabii olmazsa olmaz diyeceğimiz donanımlar da i30 CW’da mevcudiyetini koruyor. Bu modelde ‘flexsteer’ isimli direksiyon hislerini değiştiren sistem de bulunuyor. Normal, sport, konfor olmak üzere üç moda sahip.