Elele & Avon Kadın Ödülleri 2015 oylamasına katılanlar arasından 85 kişi, Avon'dan hediye paketi kazandı. Kazananların iletişim bilgilerini eleledergisi@doganburda.com adresine göndermeleri gerekiyor.
Jana Alnaim
Doğa Canca
Pınar Kavis
Dilan Burçak
Beyza Fettahoğlu
Feyza Nur
Kübra Gökkaya
Meyra Özkan
Esin Uyar
Ece Develioğlu
Dema Alani
Güçlü Armutcu
Mine Er
Tigan Florica
Öznur Çetinkaya
Eda Bağcı
Nagihan Eken
Özge Kılıç
Buse Kara
Burcu Yeşilırmak
Şule Çetin
Ali Ahmet Göktaş
Aylin Dağ
Reyhan Sarcan
Çağla Akıncı
Merve Gündoğdu
Yağmur Kocabaş
Merve Can
Aleyna Altınok
Seher Boz
Pınar Ekmen
Tuğba Çalışkan
Yiğit Öç
Hatice Coşkun
Esra Umut
Ferda Nida
Berfin Tan
Hasret Güneş
Gizem Erçakır
Pınar Yetkin
Ayçe Işıltürk
Nursah Arslan
Rahmi Sezer
Emine Kahriman
Sedat Yılmaz
Eda Ordu
Taner Yıldız
Başak Dökümcü
Nazan Kuğu
Mehmet Tüfekçioglu
Nazlı Berrak Gönül Çubukçu
Gökhan Esma
Muhammed Izzetin
Pelin Mutlu
Hatice Bozkurt
Ladiger Keskin
Gizem Alptekin
Hande Can
Elif Özdemir
Özge Aygün
Sara Murad
Sadiye Maden
Gizem Örskıran
Gamze Akdağ
Börte Hatun
Hacer Aydınlı
Yağmur Yılman
Hande Kurtuluş
İlayda Sarı
Erkan Cetin
Çiğdem Kapsız
Tolga Pilor
Muhammed Bilbil
Nilay Mert
Özlem Yılmaz
Vildan Doğan
Neslihan Mutlu
Canan Yüksel
Emine Nur
Gözde Yenidokur
Derya Murat Karakuş
Gül Tüylü
Fatma Gevenç
Zahide Şirin
Ceyhan Kahya