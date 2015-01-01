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Avon hediye seti kazananlar

Elele & Avon Kadın Ödülleri 2015 için geri sayım başladı!

Elele & Avon Kadın Ödülleri 2015 oylamasına katılanlar arasından 85 kişi, Avon'dan hediye paketi kazandı. Kazananların iletişim bilgilerini eleledergisi@doganburda.com adresine göndermeleri gerekiyor.


  1. Jana Alnaim

  2. Doğa Canca

  3. Pınar Kavis

  4. Dilan Burçak

  5. Beyza Fettahoğlu

  6. Feyza Nur

  7. Kübra Gökkaya

  8. Meyra Özkan

  9. Esin Uyar

  10. Ece Develioğlu

  11. Dema Alani

  12. Güçlü Armutcu

  13. Mine Er

  14. Tigan Florica

  15. Öznur Çetinkaya

  16. Eda Bağcı

  17. Nagihan Eken

  18. Özge Kılıç

  19. Buse Kara

  20. Burcu Yeşilırmak

  21. Şule Çetin

  22. Ali Ahmet Göktaş

  23. Aylin Dağ

  24. Reyhan Sarcan

  25. Çağla Akıncı

  26. Merve Gündoğdu

  27. Yağmur Kocabaş

  28. Merve Can

  29. Aleyna Altınok  

  30. Seher Boz

  31. Pınar Ekmen

  32. Tuğba Çalışkan

  33. Yiğit Öç

  34. Hatice Coşkun

  35. Esra Umut

  36. Ferda Nida

  37. Berfin Tan

  38. Hasret Güneş

  39. Gizem Erçakır

  40. Pınar Yetkin

  41. Ayçe Işıltürk

  42. Nursah Arslan

  43. Rahmi Sezer

  44. Emine Kahriman

  45. Sedat Yılmaz

  46. Eda Ordu

  47. Taner Yıldız

  48. Başak Dökümcü

  49. Nazan Kuğu

  50. Mehmet Tüfekçioglu

  51. Nazlı Berrak Gönül Çubukçu

  52. Gökhan Esma

  53. Muhammed Izzetin

  54. Pelin Mutlu

  55. Hatice Bozkurt

  56. Ladiger Keskin

  57. Gizem Alptekin

  58. Hande Can

  59. Elif Özdemir

  60. Özge Aygün

  61. Sara Murad

  62. Sadiye Maden

  63. Gizem Örskıran

  64. Gamze Akdağ

  65. Börte Hatun

  66. Hacer Aydınlı

  67. Yağmur Yılman

  68. Hande Kurtuluş

  69. İlayda Sarı

  70. Erkan Cetin

  71. Çiğdem Kapsız

  72. Tolga Pilor

  73. Muhammed Bilbil

  74. Nilay Mert

  75. Özlem Yılmaz

  76. Vildan Doğan

  77. Neslihan Mutlu

  78. Canan Yüksel

  79. Emine Nur

  80. Gözde Yenidokur

  81. Derya Murat Karakuş

  82. Gül Tüylü

  83. Fatma Gevenç

  84. Zahide Şirin

  85. Ceyhan Kahya





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