Avon'dan hediye paketi kazananların listesi

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Elele & Avon Kadın Ödülleri 2014 için geri sayım başladı!

Final gecesi 14 Ocak 2015'te gerçekleşecek ve ödüller sahiplerini bulacak.

9 farklı kategoride 45 adayın yarıştığı yarışmada halk oylaması sona erdi.

Oylamaya katılan 30 Elele okuru ise, Avon'dan hediye paketi kazandı.

İşte kazananlar…



1. Gönül Alaşalvaroğlu

2. Erçe Kym

3. Pınar Egeli

4.Haver İzgiş

5.Melike Kırkız

6. Sinem Kögüstün

7. Gürhan Genç

8. Seriye Aras

9. Aslı Melek

10. Senem Şen

11. Hatice Şevik

12. Songül Öztürk

13. Gönül Yılmaz

14. Nilüfer Birinci

15. Seda Koca

16. Funda Candan

17. Sevda Ataman

18. Sanem Gürocak

19. Günce Erdemir

20. Ahmet Onur

21. Nazlı Dinç

22. Ayşe Arslan

23. Selma Aksoy

24. Deniz Balkan

25. Sara Soley

26. Faruk Genç

27. Nihal Şan

28. Ayşe Karaca

29. Şafak Bahadır

30. Özge Başaran



* Kazananlar iletişim bilgilerini (Adres ve telefon numarasıyla birlikte) eleledergisi@doganburda.com adresine gönderebilirler.