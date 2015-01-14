Elele & Avon Kadın Ödülleri 2014 için geri sayım başladı!
Final gecesi 14 Ocak 2015'te gerçekleşecek ve ödüller sahiplerini bulacak.
9 farklı kategoride 45 adayın yarıştığı yarışmada halk oylaması sona erdi.
Oylamaya katılan 30 Elele okuru ise, Avon'dan hediye paketi kazandı.
İşte kazananlar…
1. Gönül Alaşalvaroğlu
2. Erçe Kym
3. Pınar Egeli
4.Haver İzgiş
5.Melike Kırkız
6. Sinem Kögüstün
7. Gürhan Genç
8. Seriye Aras
9. Aslı Melek
10. Senem Şen
11. Hatice Şevik
12. Songül Öztürk
13. Gönül Yılmaz
14. Nilüfer Birinci
15. Seda Koca
16. Funda Candan
17. Sevda Ataman
18. Sanem Gürocak
19. Günce Erdemir
20. Ahmet Onur
21. Nazlı Dinç
22. Ayşe Arslan
23. Selma Aksoy
24. Deniz Balkan
25. Sara Soley
26. Faruk Genç
27. Nihal Şan
28. Ayşe Karaca
29. Şafak Bahadır
30. Özge Başaran
* Kazananlar iletişim bilgilerini (Adres ve telefon numarasıyla birlikte) eleledergisi@doganburda.com adresine gönderebilirler.