Avuç içi kadar

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DataStar, AFOX’un mini PC’sini Türkiye’ye getireceğini duyurdu. Smartest adını taşıyan model normal bir PC gücünde ama avuç içine sığabilecek boyuta sahip.

Normal bir PC özelliklerine sahip olan Afox Smartest mini PC, küçük boyutu sayesinde her yere taşınabiliyor ve masa üstünde yer kaplamıyor.

Microsoft Windows 8.1 işletim sistemini destekleyen mini PC, Intel Bay Trail-T CR Z3735F işlemciye sahip. Intel’in çok az enerji tüketen Atom işlemcisini kullanan Smartest mini PC, boyundan büyük performansa sahip. Grafik ve görüntü özellikleri açısından da kullanıcıları memnun edecek olan mini PC’de, Intel HD grafik kartı ve HDMI desteği bulunuyor. Wi-Fi (kablosuz ağ) özelliği de olan ürün hem iş hem de ev kullanımına uygun.

Türkiye’de satış fiyatı 235 USD (KDV dahil) olacak olan AFOX Smartest mini PC’nin bazı teknik özellikleri şöyle:

AFOX Smartest Mini PC

- Bay Trail-T CR Z3735F 1.33GHz-1.83GHz (TDP 2.2W) işlemci,

- DDR3 2GB bellek,

- 16GB sabit disk,

- Wi-Fi, Bluetooth 4.0, HDMI desteği,

- USB 2.0 bağlantı yuvaları,

- Microsoft Windows 8.1 işletim sistemi,

- Boyutlar: 107 x 107 x 25 mm,

- Ağırlık: 5 kg,

- Fiyat: 235 USD (KDV dahil).

