Toms'un ayakkabısız çocuklar için yürüttüğü sosyal sorumluluk projesine ilgi büyük oldu...





Tüm dünyada yürütülen “One Day Without Shoes” ve sosyal medyada ilki gerçekleştirilen “Ayağını Çek, Ayakkabı Ver” projesi, TOMS Türkiye’nin başkanı Rıfat Elhadef’in ev sahipliğinde Ortaköy’de gerçekleştirilen “Ayakkabısız Bir Gün” etkinliği ile tamamlandı. Ünlülerin de desteğiyle bir karnaval havasının yaşandığı proje sayesinde tüm dünyada ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı ulaştırılacak!2006 yılında Blake Mykoskie tarafından kurulan TOMS, Blake’in seyahatleri sırasında tanıştığı yoksul çocukların hiç ayakkabılarının olmadığını gördüğü zamandan bu yana benzersiz bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Tüm dünyada çocuklara sürdürebilir bir yardım sağlayabilmek adına “Tomorrow’s Shoes”u kuran Blake Mykoskie, bir moda markası olmaktan öte insanlara yardım etmeyi amaçlayan toplumsal bir hareket misyonunu üstleniyor.Projenin Türkiye temsilcisi Rıfat Elhadef’in ev sahipliğinde ülkemizde bu sene 2.’si gerçekleşen “Without Shoes” /“Ayakkabısız Bir Gün” projesinin geçen seneki ilk etabında Türkiye dahil tüm dünyada ihtiyacı olan birçok çocuğa ayakkabı ulaştırıldı. Bu sene daha da artan katılımla çok daha fazla çocuğa ayakkabı ulaştırılması hedefleniyor!TOMS, satılan her 1 çift ayakkabı için, “One for One” (Bire Bir) mottosuyla, dünyada 72 ülkede, kurulduğu ilk günden beri 35 milyon çocuğa yeni ayakkabı verdi. Tüm dünyada, aynı tarihte bu misyonda gerçekleştirilen etkinliklerin Türkiye’deki 2. etabı 21 Mayıs 2015 Perşembe günü birçok ünlünün de desteği ile Ortaköy’de yapıldı. Etkinliğe katılanlar ve ünlüler, ayakkabısız çocuklar adına özel olarak hazırlanan taş geçitte bando korteji eşliğinde yürürken, bu benzersiz projeye katılmanın enerjisiyle unutulmaz anlar yaşadı.