Kıskançlık ve aldatma hemen hemen
bütün ilişkilerin içinden geçmiş iki sözcük. İnsanın doğası gereği
ikisinin de acı verici olduğu kesin. Ama yine de teselli bulmak
gerekirse diye işte size zor bir soru: ''Sevgiliniz ya da eşiniz sizi
fiziksel olarak mı yoksa duygusal olarak mı aldatsa daha çok üzülürsünüz?''
Kocasından çaresizce kurtulmaya çalışan bir kadın
ve yaşadığı korku dolu trajedi, yalnızca filmlerde gerçekleşmiyor.
Gerçek hayatta, boşanma aşamasında kocasının tehditlerinden bunalan
kadınların son çaresi, özel güvenlik şirketlerinden bir koruma tutmak!
Oğullarıyla maça giden, dertleşen, ilk
cinsellik bilgilerini anlatan; kısacası hem anne hem babalık yapan dört
kadınla yaşadıklarını paylaştık. Prof. Dr. Bengi Semerci ise bir
psikolog olarak bu iki kişilik dünyaları yorumladı.