Hangi aldatma daha acı? Kıskançlık ve aldatma hemen hemen bütün ilişkilerin içinden geçmiş iki sözcük. İnsanın doğası gereği ikisinin de acı verici olduğu kesin. Ama yine de teselli bulmak gerekirse diye işte size zor bir soru: ''Sevgiliniz ya da eşiniz sizi fiziksel olarak mı yoksa duygusal olarak mı aldatsa daha çok üzülürsünüz?''