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Ayın konusu

Doyana kadar ye, Neşter altına yatan estetikten vazgeçemiyor...
AYIN KONUSU
Yeni diyet trendi: Doyana kadar ye
Amerika'dan gelen yeni bir diyet trendi, diyete olan bakış açısını değiştiriyor. 'Volumetrik Diyet'te amaç; yemeyi sevmek, tadını çıkarmak ve doyana kadar yemek!
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AFRODİTMANYA
Neşter altına yatan estetikten vazgeçemiyor
Estetik öyle bir tutku ki, kadınların gözünü karartıp vücudunu deneme tahtası haline getirmesine sebep oluyor! Uzmanlar ve estetik bağımlıları Afroditmanya adını verdiğimiz tutkularını anlattı.
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Hangi aldatma daha acı?
Kıskançlık ve aldatma hemen hemen bütün ilişkilerin içinden geçmiş iki sözcük. İnsanın doğası gereği ikisinin de acı verici olduğu kesin. Ama yine de teselli bulmak gerekirse diye işte size zor bir soru: ''Sevgiliniz ya da eşiniz sizi fiziksel olarak mı yoksa duygusal olarak mı aldatsa daha çok üzülürsünüz?''
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Eski kocadan "korumalı" kurtuluş
Kocasından çaresizce kurtulmaya çalışan bir kadın ve yaşadığı korku dolu trajedi, yalnızca filmlerde gerçekleşmiyor. Gerçek hayatta, boşanma aşamasında kocasının tehditlerinden bunalan kadınların son çaresi, özel güvenlik şirketlerinden bir koruma tutmak!
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Başkasının yumurtasıyla anne!
Yumurta nakliyle anne olmak artık her yaşta mümkün. Uygulama için şimdilik Girit ve Kıbrıs'a gitmek gerekiyorsa da yumurta bağışlamak da nakil yaptırmak da çok kolay.
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Oğlumun hem annesiyim hem de babası
Oğullarıyla maça giden, dertleşen, ilk cinsellik bilgilerini anlatan; kısacası hem anne hem babalık yapan dört kadınla yaşadıklarını paylaştık. Prof. Dr. Bengi Semerci ise bir psikolog olarak bu iki kişilik dünyaları yorumladı.
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