Babanızın yaşamınıza kattığı en harika şey nedir?

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KızlarSoruyor.com, üyeleri arasında yaptığı son ankette "Babanızın, yaşamınıza kattığı en harika şey nedir?” sorusunun cevabını aradı. İşte sonuçlar...

Sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com, üyelerine “Herkesin babası ile ilişkisi farklı olabilir. Bazılarımız için baba iyi bir arkadaşken, bazılarımız için belki biraz çekindiğimiz bir otoriteyi temsil ediyor olabilir. Değişmeyen tek şey onlara duyduğumuz sevgi. Peki kendi adına konuşacak olursan, babanın yaşamına kattığı en harika şey nedir?” diye sordu.

Oylamaya 2261’i kadın, 1859’u erkek olmak üzere toplam 4120 kişi katıldı. Soruya cevap veren üyelerin yüzde 35’i “Babamın bilgeliği / ondan öğrendiklerim” cevabını verirken, bir diğer yüzde 35’lik kesim “Bana olan sevgisi” dedi. Bu şıkları yüzde 15’erlik oranlarla “Annemi mutlu etmiş olması bana yeter” ve “İyi bir arkadaş olması, birlikte çok eğlenmemiz” takip etti.

Oylamaya katılan kadın üyelerin en çok tercih ettiği şık “Bana olan sevgisi” olurken, erkek üyelerin çoğunluğu “babamın bilgeliği / ondan öğrendiklerim” yanıtını verdi.



İşte üyelerin belirttikleri görüşlerden bazıları:

KemalSönmez

Bana olan sevgisini öpüp koklayarak göstermese de hissettirdi.?Sırtımı dayayacağım bir dağ oldu.?Güven duyduğum en iyi dostum oldu bazen.? Allah başımızdan eksik etmesin.



Bruja_Blanca

Babamın bilgeliği / ondan öğrendiklerim, sevgisi.



Affedilmeyen

Babamın bilgeliği bana iyi şeyler getirdi bu hayatta... İyi ki var, iyi ki benim babam.



LittleCatty

Anneme olan sadakati, sevgisi, ona olan saygısı babama duyduğum sevgiyi ve saygıyı katlayan temel unsurlardır. Ailesine olan düşkünlüğü ve bizim için kendini heba etmesi de benim ona olan vefa duygumu ikiye katlar. Babam hayatta üzmek isteyeceğim en son kişidir. Ben onun sayesinde insanları seviyorum ama yaşadıkça görüyorum ki aslında kimse babam gibi değil. Onu gerçekten çok seviyorum. Allah onu benim başımdan, ailemizin başından eksik etmesin...



Herdaim70cl

En sevdiğim ve iyi anlaştığım arkadaşımdır kendisi. ?Daha ne olsun?



Astronotjuliet

Ufacık bir sözüyle beni çok üzerken, ufacık bir sözüyle çok mutlu edebiliyor. Her zaman arkamda oldu. Babam herkesten önce gelir hayatımda. İyi ki var.



AlfaCentauri

Dürüstlük ve çalışkan olma erdemlerini aşıladı bana kendisi. Birçok şeyimi ondan aldım. Hayatta olsa alacağım daha çok şey vardı.



selerorin

Bana olan sevgisi her şeyden üstün.



EmrAyhan

Aslında seçeneklerin hepsi ama ben en çok iyi bir arkadaş olmasını seçtim.