Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına deniyor. Arapça'da kor durumunda ateş anlamına gelen ve baharın müjdecisi olarak bilinen cemrelerin ilki 20 Şubat'ta havaya düştü.
İşte cemrelerin düşme tarihleri:
- Birinci cemre havaya (19-20 Şubat),
- İkinci cemre suya (26-27 Şubat),
- Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.
20 Şubat'ta ilk cemre havaya düşer ve havadaki bütün kışı yere indirir. 27 Şubat'ta ikinci cemre suya düşer ve suları ısıtır, buzları çözer. 6 Mart'ta üçüncü cemre toprağa düşer ve toprağı ısıtır, ilk kır çiçeklerini çıkartır.