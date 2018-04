Barış Muslu'dan mutluluk tüyoları

Barış Muslu'dan mutluluk tüyoları

“Yaptığımız hatalar bizi ileriye götüren bir kaldırım taşı''.

• Yaşadığımız her şeyin ve hayat deneyimlerimizin bir parmak izi kadar kişisel ve bize ait olması.

• Kötülüklerin dev gölgelerine rağmen hayatın bizi aslında iyiliklerle ve özünde iyi insanlarla sarmaladığını bilmek.

• Kimseyi kopyalamadan, istediğimiz hayatı yaşadığımızı bilmek.

• Her gün evrenin bize sunduğu binlerce rengin keyfine varabilmek.

• Çevremizde bizi seven, yanlarında tüm doğallığımızla davrandığımızda bile bizi hala çok seven ailemizin ve dostlarımızın olması.

• Tüm hatalarımıza, eksikliklerimize rağmen özümüzde iyi bir insan olduğumuzu ve çoğunlukla insanların yararına bir hayat yaşadığımızı bilmek.

• Elimizde tuttuğumuz hayatı güzelleştirmenin anahtarını istediğimiz zaman ihtiyacı olanlara yardım ederek kullanabilmek.

• Yepyeni bir hayata vesile olma ihtimali. O canın sıfırdan, tıpkı benim 40 sene önce başladığım yerden başlayarak, yepyeni bir hayat yaşaması ve buna şahit olmak.

• Gelecekteki çocuklarımı benden çok daha özel biri olarak yetiştirme heyecanı ve ümidi.

• Kendimizi zorlayarak gülmeye başladıktan bir süre sonra engellenemez kahkahalarla bir anda serotonin salgılayan muhteşem matrak bir vücuda sahip olmak.

• Aynı anda hem son model teknolojiye hem de eski bir kitabın kokusuna heyecanlanabildiğimiz bir çağda yaşamak.

• Yaptığımız hataların (o an dünyanın sonu geldi sansak da) yolumuza döşenmiş bizi ileri götüren bir kaldırım taşı olduğunu bilmek.

• Kaç yaşında olursak olalım beyin nöronlarımızın her gün yeni bağlantılar kurabilmesi ve bu sayede her gün yeni bir şey öğrenebilmek.

• Her yeni günün içinde her şeyi yenilemek için gizli bir potansiyel olması. Mevcut zorunluluklarımızın aslında sadece kafamızda olması. Hayatta her an yepyeni ve çok değişik bir başlangıç yapabilme ihtimali.

• Kıştan, soğuktan, yağmurdan hoşlanmasak da dünyada her an bir yerlerde yaz olduğunu ve oraya istediğimiz zaman gidebileceğimizi bilmek.

• Ne olursa olsun tanışılacak insanlar, gidilecek yerler, yaşanacak tecrübelerle ilgili pratikte hiçbir sınır olmaması.

• Dünyada halen çözülmemiş sınırsız gizem olması. Buna varoluş da dahil.

• Henüz yazılmamış kitapların ve bestelenmemiş şarkıların, henüz üretilmemiş projelerin, henüz keşfedilmemiş teknolojilerin sınırsız olması. İlerleyen yıllarda dünyada nasıl bir yer olacak merakının yarattığı heyecan.

• Tüm zorluklarına rağmen sevdiğimiz, çok yenilikçi, insanların yararına olan ve yüzde yüz inandığımız bir işimizin olması.

• Gururla altlarına imza atabildiğimiz şeylerin olması. Benim için bu üç tane kitabım. Şu an bile birilerinin bu kitapları okuyup, sistemimden faydalandığını bizzat bilmek ve hissetmek beni mutlu ediyor. Siz de kendinizinkileri düşünün ve mutlu olun.

• İnternet sayesinde dünyanın her yerine ulaşabilme, öğrenmek istenen bilgiye ulaşabilme ihtimalinin heyecanı.

• Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da yaşamak.

• Mezesiyle, kebabıyla, tatlısıyla dünyanın en güzel mutfaklarından birine sahip bir coğrafyada yaşamak.

• Tüm anlamsızlığına rağmen futbol.

• Çaldığım enstrümanlarda her gün daha da iyileşiyor olmam ve bir gün yeniden canlı müzik yapmaya devam edecek olma ihtimalim.

• Tüm olumsuzluklarına rağmen, dünyanın en zeki ve espri yeteneği gelişmiş ülkelerinden birinde yaşıyor olmak.

• İstanbul boğazını her gün görebilmek.



Barış Muslu (Yaşam koçu ve danışman)