Başarılı bir insan olmak isteyenler için 18 farklı ipucu

1. Erken kalkın

Güne erken başlamak, performans hedeflerinize daha fazla zaman ayırmanıza ve başarılı bir rutin oluşturmanıza olanak tanır.

2. Dijital detoks yapın

Uyandıktan sonra telefonunuzu kontrol etmeden önce en az 30 dakika rahatlamanız, günü kolaylaştırmanıza ve nasıl hissetmek istediğinizi kendiniz seçmenize yardımcı olacaktır.

3. Güne sakinleştirici müzikle başlayın

Sakinleştirici bir müzikle gününüze başlayın. Ruh halinizin iyileşmeye başladığını ve üretiminizin hızlandığını fark edeceksiniz.

4. Egzersiz rutininiz olsun

Günün erken saatleri, biraz esneme veya kardiyo ile kaslarınızı uyandırmanın en iyi zamanıdır. Bunun size ne kadar enerji verdiğini gördüğünüzde o sabah kahvesini bırakmak zorunda kalabilirsiniz.

5. Güne limonlu bir suyla yapın.

Güne limonlu suyu ile başlamak enerjinizi artırır, vücudunuzun pH derecesini dengeler. Cildinize ihtiyacı olan C vitaminini vermeyi unutmayın.

6. İyi bir kahvaltı yapın

Gün boyunca enerjik kalmanız gerekeceğinden, sabah kahvaltınızda sağlıklı karbonhidratlar, proteinler ve yağlar tüketin.

7. Meditasyon yapın

Meditasyon, dikkatinizi ve farkındalığınızı eğitme ve muhakeme yeteneğinizi bulanıklaştıran düşüncelerden uzaklaştırarak zihninizi sakinleştirme uygulamasıdır. Her sabah sadece 10 ila 15 dakika bile gününüz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

8. Günlük tutun

Zihninizi karmaşık düşüncelerden arındırmak ve güne odaklanmış ve net bir şekilde başlamak için, fikirlerinizi 2-3 sayfaya boşaltmayı deneyin. Bu yavaşlamanıza ve gününüz üzerinde düşünmenize, kendinize hedefler belirlemenize ve daha başarılı bir insana dönüşmenize olanak sağlayabilir.

9. Motivasyonel içerik tüketin

Başarılı insanlar her zaman hayallerinin ve arzularının hayata geçeceğini hayal ederler. Bunların kendiniz için ne olduğundan emin değilseniz, bazı motive edici podcast'leri dinlemeyi, ilham verici blogları veya diğer teşvik edici içerik türlerini okumayı düşünün.

10. Etrafınızı iyimser insanlarla doldurun.

Eğer çevrenizdeki insanlar gerçekten mutlu ve heyecanlıysa bu durum kesinlikle size de yansıyacaktır.

11. Takviminizde "sahte toplantıları" silin

Meşgul kalmak veya belirli görevlere odaklanmak için takviminizde zaman ayırmanız insanların bu saatlerde sizinle bir toplantı planlamamasını sağlayacaktır.

12. Kendinize rahatlamak için zaman tanıyın

Elbette üretken olmak önemlidir, ancak beyninizin ve vücudunuzun yeniden şarj olması için de vakit tanımalısınız. Gün boyunca küçük ödüller olarak rahatlama zamanları oluşturmayı düşünün.

13. Sağlık konusunda daha bilinçli olun

Sağlık, yiyecek seçimlerinizin ötesinde uyku programınız, stres seviyeniz ve çok daha fazlasıyla da ilgilidir. Nasıl harekete geçeceğinizi bildiğinizden emin değilseniz, bir sağlık koçuyla çalışabilir, en son sağlık trendlerini okuyabilir ve her gün yeterli miktarda su içip egzersiz yapabilirsiniz.

14. Gün boyunca vücudunuzu hareket ettirin

Belki de işten önce veya sonra egzersiz yapmaya vaktinizin olmadığını fark etmişsinizdir. Gün boyunca oraya buraya beş dakikanızı ayırarak hızlı yürüyüşler veya esneme seansları yapmak, geri döndüğünüzde sizi daha üretken kılacaktır.

15. Alanınızı düzenli ve temiz tutun

Temiz bir alan, temiz bir zihinle örtüşür. Ofis masanızdan evinize kadar, dağınıklığı ve karışıklığı ortadan kaldırmazsanız, kendinizi üretken ve dengeli hissetme olasılığınız daha yüksek olacaktır.

16. Daha sık sosyalleşin

İş arkadaşlarınızla kahve içmek ya da öğle yemeği yemek için zaman ayırmak veya bir süredir konuşmadığınız bir arkadaşınızla sohbet etmek, hem ruh halinizi değiştirebilir hem de genel başarınız için harikalar yaratabilir.

17. Kişisel bakımınıza zaman ayırın

İster yüz maskesi, ister bir fincan papatya çayı, birkaç derin nefes almak ya da ara sıra masaj yaptırmak olsun, kişisel bakım sağlığınız için son derece önemlidir. Kendinize zaman ayırmayı ve kendinizi sevmeyi genel sağlığınıza borçlusunuz.

18. Yeterince uzun süre uyuyun

Başarılı insanların günlük alışkanlıkları arasında en önemlilerinden biri de budur. Uyku kendimiz için yapabileceğimiz en sağlıklı şeydir. Yeterli uyku olmadan, yalnızca tükenmişliği hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda giderek daha sakin çalışmaya devam edeceksiniz.