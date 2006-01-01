Vazgeçemediğiniz yiyecek nedir sorusunun pek çok kişide karşılığı olan makarnayı bir de şef Yağız İzgül’ün tarifleriyle denemeye ne dersiniz? İstinye’de yer alan Urban Cheetah’ın kapısını çaldık ve makarnanın yeni yorumları ile heyecanımızı arttırdık!

Prodüksiyon: Selen Okan

Fotoğraflar: Nurdan Usta



Ev Yapımı Fettuccine Alfredo

Hazırlama süresi: 120 dakika

4 Kişilik

Malzemeler

• 100 gr un

• 1 yumurta

• 1 çorba kaşığı tuz

• 150 gr rende parmesan

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 paket krema



Hazırlanışı

Bunun için basit bir makarna açma makinesine ihtiyacınız var. Piyasada çok kolay bulunuyor, üstelik fiyatları da çok uygun. Bir kabın içinde un, yumurta ve tuzu karıştırıp hamur haline getirin, hamur tutmazsa tutturana kadar çorba kaşığı ile ufak ufak su ilave edebilirsiniz. Hamuru hazırladıktan sonra nemli bir beze sarıp 20 dakika dinlendirin. Makarna makinesinde en kalınından en inceye kadar lazanya şeklinde hamuru inceltin, daha sonra fettuccine haznesinden geçirin ve hazır olan makarnaları unlayıp bir saat kadar kurutun. Su kaynatın ve içine 1 çorba kaşığı tuz ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağı, parmesan ve kremayı ısıtmaya başlayın. Fettuccine’leri 2-3 dakika haşlayın, daha fazla değil. Aksi takdirde taze hamur çok çabuk gevşer, birbirine yapışır, unutmayın. Hızlı bir şekilde fettuccine’leri sosu hazırladığınız tavaya alın ve 1 dakika da orada çevirin. Ardından hemen tabağa alıp servis edebilirsiniz. Üzerine dilediğiniz taze otlar serperek tabağınızı zenginleştirebilirsiniz.







Makarna Salatası

Hazırlama süresi: 20 dakika

4 Kişilik

Malzemeler

• 1 paket makarna (dirsek, kelebek)

• 3 su bardağı yoğurt

• 1 su bardağı mayonez

• Tuz, karabiber, zeytinyağı

• Balzamik sirke

• Limon

• Kuru küp domates

• Kapari

• Kornişon turşu

• 2 adet haşlanmış yumurta beyazı



Hazırlanışı

Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve sonra soğumaya bırakın. Ayrı bir kasenin içinde diğer malzemeleri dikkatlice karıştırın. Malzemelere kendi zevkinize göre ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Soğuttuğunuz makarnayı ekledikten sonra dolapta birkaç saat soğutun ve ardından servis edebilirsiniz. Günün her saati tüketebileceğiniz sağlıklı, ferah, enerjik bir tarif. Dilerseniz mayonezsiz de yapabilirsiniz.







Lolipop Spagetti

Hazırlama süresi: 30-35 dakika

4 Kişilik

Malzemeler

• 1 paket spagetti makarna

• 1/2 bardak un

• 1 yumurta

• 200 gr rende parmesan

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

• 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

• Tuz, karabiber

• Kızartma yağı

• Çöp şişler (tahta)



Hazırlanışı

Spagettileri kırın ve paket talimatına göre haşlayın. Sudan alın, yıkayın. Mutfak havlusunun üzerinde 5-10 dakika kurumaya bırakın. Bir kasede un, süt, yumurta, parmesan peyniri, tuz, karabiber, sarımsak tozu, kuru nane ve fesleğeni çırpın, ardından da kuruyan spagettileri bu karışımın içine atın ve dikkatlice karıştırın. Bir sonraki aşamada minik porsiyonlar alıp spagettileri tavada kızgın yağda kızartabilirsiniz. Yaklaşık 3-5 dakika içinde spagettiler renk alıp toparlanacak. Bir mutfak havlusunun üzerine alın, yağını süzün. Çöp şişlerin ucuna spagettileri takabilirsiniz.







Fırında 4 Peynirli Makarna

Hazırlama süresi: 20-30 dakika

4 Kişilik

Malzemeler

• 1 paket makarna (burgu, dirsek, kelebek)

• 200 gr rende rokfor ya da herhangi bir küflü peynir

• 200 gr rende mozarella ya da kaşar peyniri

• 200 gr rende gravyer ya da emmental peyniri

• 200 gr rende parmesan ya da grano padano

• Taze soğan

• Fesleğen

• Tuz, karabiber, zeytinyağı

Meyane için;

• 1 yemek kaşığı un

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 2 bardak süt



Hazırlanışı

Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve fırını 180 dereceye getirin. Bir tavada tereyağını eritin, sonra unu ilave edin ve beraber çırpın. Toplamaya başladığında yavaş yavaş sütü ilave edin. Kıvam aldığında tuz ve karabiber ekleyin. Bir fırın kabını zeytinyağı ile ovun, parmesanın yarısını ayırın, meyaneyi ve peynirleri ekleyin, karıştırın. Üzerine makarnayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Taze soğanı ince dilimleyin, ekleyin ve karıştırdıktan sonra kalan parmesanı üzerine serpin. 180 derece fırında 20 dakika kadar (üzerindeki peynirler renk alıncaya kadar) pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine fesleğen atıp, servis edebilirsiniz.



