Bayramlarda kalabalıklaşan yollar, istenmeyen kazaları da beraberinde getirebiliyor. Peki güvenli bir seyahat için nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?





Bayramın en güzel yanlarından biri uzun süreli tatile çıkma fırsatı sunuyor olmasıdır. Ancak her bayram olduğu gibi bu bayram da kalabalıklaşacak olan yollar tatilcileri düşündürüyor. Acıbadem Mobil Sağlık uzmanları daha güvenli ve keyifli bir yolculuk için bayramda yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunuyor.Uzun süreli bayram tatilini fırsat bilenler tatil planlarını yapmaya çok önceden başladılar. Çok fazla kişinin aynı anda yola çıkacak olması, güvenli bir yolculuğun önemini artırıyor. Uzun süreli araç kullanırken bazı belli başlı ergonomik detaylara dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar küçük ergonomik detaylara uymanın güvenli yolculuk konusunda çok büyük önem taşıdığını belirterek yola çıkacakları bu konuda sıkça yapılan yanlışlara karşı uyarıyor.Yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmek ciddi trafik kazalarına neden olabiliyor. Uykusuz araç kullanımı dikkat dağınıklığına yol açarak sürücüyü ve yolcuları tehlikeye sokabiliyor. Uzun süre durmadan araç kullanmak dikkat eksikliği gibi problemlere yol açabileceğinden kısa aralıklarla sık sık mola vermeyi ihmal etmemek gerekiyor. Molalarda kısa yürüyüşlere çıkmak ve gerilme egzersizleri yapmak dikkatini tekrar toplamayı ve gerilmiş olan kaslardaki stresin azalmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bel-boyun fıtığı, yumuşak doku travmaları gibi problemlerle karşılaşma riskini de azaltacaktır.Uzun süreli yolculuklarda oturuşa ve sürüş ergonomisine dikkat etmek gerekiyor. Ergonomik bir sürüş sayesinde uzun süre araba kullanmaktan kaynaklanabilecek bel, sırt ve boyun ağrıları engellenebiliyor.Yola çıkmadan önce koltuk ayarlarını mutlaka yapmak gerekiyor. Koltuğa oturduğunuzda vücudunuz ile koltuk arasındaki temasın en yüksek düzeyde olması önem taşıyor. Dolayısıyla koltuğun sırt kısmının dik, sürücünün kalçasının ise koltuğun sırt ve oturak kısmının ortasına sıkışmış olması lazım. Bacakların içi koltuğun zeminiyle temas halinde durmalı. Eğer araç içi aksamlarla bu ayarlamalar yapılamıyorsa, araç koltuğu ile uyumlu bel desteği edinerek vücut ergonominizi destekleyebilirsiniz.Araç kullanırken oturuşunuzun yanı sıra direksiyonu nasıl tuttuğunuza dikkat etmeniz konforlu ve güvenli bir sürüş açısından önem taşıyor. Düzgün bir tutuş için kollarınızı hafif açılı bir biçimde uzattığınızda, bilekleriniz direksiyonun üzerine konulabilecek uzaklıkta olmalı. Bu sayede dönüşleri dirseklerinizi hafifçe bükerek kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca direksiyonu tamamen çevirdiğinizde kollarınız çapraz pozisyondayken bile omuzlarınızın koltuktan kalkmaması gerekiyor. Uzatılan ve gerilen kollar çabuk yorulacağından sürücü direksiyondaki titreşimleri hissedemez ve bu da sürüş güvenliğini riske sokabilir. Gerilmeyi engellemek için bacaklarınız dizlerinizden bükülmüş konumda olması lazım. Ancak dizlerinizin konsolun ya da direksiyonun altına temas etmemesi önem taşıyor. Böylece olası bir kaza anında yaralanmayı en aza indirmeniz mümkün.Sıcak havalarda araç kullanmak bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, sıcak havanın strese ve konsantrasyon güçlüğüne yol açtığına dikkat çekerek, sıcakların yol açtığı bu etkilerin kaza riskini artırdığını belirtiyor. Sürücülerin sıcak havanın yarattığı olumsuz etkilerden kaçınmak için bol bol su tüketmesi, hafif ve yağsız yiyecekleri tercih etmesi, açık renkli ve terletmeyen pamuklu kıyafetler giymesi ve araçlarını klima ile soğuttuktan sonra yola çıkması ciddi kazaların önüne geçiyor. Ayrıca sıcak havalarda araçlarda su seviyesi düştüğü ve lastikler daha fazla zarar gördüğü için, uzun bir yolculuğa çıkmadan aracı detaylı olarak kontrol etmek büyük önem taşıyor.Aç karnına araç kullanırken meydana gelebilecek ani kan şekeri düşüşlerinin dikkat dağınıklığına ve hatta bayılmalara yol açabiliyor. Aç karnına araç kullanmak kadar ağır yemeklerin ardından yola çıkmak da problemlere zemin hazırlayabiliyor. Dolayısıyla molalarda hafif yiyeceklerin tercih edilmesinde fayda var.Uzmanlar stresli, aceleci ve sinirli araç kullanımının birçok kazaya sebebiyet verdiğini belirterek araç kullanırken stresten uzak durmanın gerekliliğinin altını çiziyor. Yol güvenliğini sağlamak için strese neden olan şartları en aza indirgemek rahat ve tedbirli bir sürüş için önem taşıyor. Sinirli, heyecanlı ve kontrolsüz bir sürücünün dikkati kolay dağılır ve yol güvenliği bozulabilir. Bu nedenle daima rahat olmak ve tedbirli bir sürüşü tercih etmek gerekiyor.Bir kaza anında, sağlık kuruluşlarına, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verildikten sonra vakit kaybetmeden kazazedenin durumunun değerlendirilip ilk yardım yapılması gerekiyor. İlk yardım sertifikası olmayan kişilerin ilk yardımda bulunmasının son derece tehlikeli olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Kazazedeye daha çok zarar veren, kalıcı hasarlara, hatta ölümlere yol açabilen bilgisiz müdahalelerden kaçınmak gerekiyor. Bu nedenle yaralının yaşamını sürdürmesine yardımcı olacak ve durumunun kötüleşmesini engelleyecek ilk yardım müdahalesinde bulunabilmek için ilk yardım sertifikası almak son derece önem taşıyor. İlk yardım sırasında soluk yolunun açılması, solunumun düzeltilmesi ve dolaşımın etkinliğinin sağlanmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ambulans kaza yerine ulaşana kadar yapılabilecek ilk yardım müdahalesi sonrasında hasta ambulansa sevk edilmelidir.