Söz konusu sporcu besinleri kullanımı olduğunda ortaya birçok fikir atılmakta. Protein tozlarından sonra şimdi de BCAA kullanımı ile ilgili de kafalar karışmış durumda. BCAA amino asitleri ile ilgili tüm sorularımızı bu konuda Türkiye’de otorite sayılabilecek, yerli marka Way-out Nutrition ve bu markanın üreticisi olan Rad Gıda yetkililerine sorduk.

BCAA satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Tüm supplement ürünlerin öncelikle güvenilir bir yerden satın alınması gerekir. İnternetten alınacaksa https://www.fitbull.com gibi kurumsal ve müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu web sitleri tercih edilmelidir, bu bir ilandır. Ürünü satın aldıktan sonra ise tavsiye edilen kullanım talimatına mutlaka uyulmalıdır. Aşırı kullanımları alerjen reaksiyonlara sebebiyet verebileceği gibi mide bozulmalarına sebebiyet verebilir.



BCAA faydaları nelerdir?

BCAA amino asiti yağsız kas kütlesi kazanımı için idealdir. Yoğun aktivite sonrası vücutta toparlayıcı olarak görev yapar bu sayede kasların yeni antrenman için hazırlanmasına yardım eder. Sindirime uğramadan doğrudan kas dokusuna ulaşabilen BCAA amino asitleri özellikle spor sonraları kullanımlarda anabolik sürecin maksimum seviyede kalmasına yardımcı olmaktadır.



BCAA kullanımının zararları var mıdır?

Spor yapan bir bireyin besinsel ihtiyaçları da yaktığı kalori ve antrenman yoğunluğuna göre artış göstermektedir. Normal besinlerden karşılanamayan bu ihtiyaçları karşılamak için supplement kullanımı oldukça yaygın ve düşünülenin aksine fizyolojik açıdan faydalıdır. BCAA ise protein tozları ile birlikte kas kütlesi kazanımından en fazla rol oynayan amino asittir. Kullanım talimatına uyulduğu sürece herhangi bir zararı bulunmamaktadır.



Önerdiğiniz bir BCAA ürünü var mı?

Türkiye’ye yasal yollardan ithal edilebilen ürünler arasında önerebileceğim Nuclear Nutrition Chain Reaction BCAA ürünüdür. 10:1:1 Lösin İzolösin ve Valin amino asit oranı, performansı iyileştirici aktif içeriği ile Türkiye’de içerik ve hammadde kalitesi bakımından muadili olmayan bir üründür. Ayrıca yapay tatlandırıcı ve renklendirici içermeden sporcuların kullanımına sunulmaktadır.



Hangi besinlerde BCAA bulunur?

Tavuk eti (göğüs eti), yağsız bonfile, ton balığı, somon balığı BCAA ve özellikle lösin amino asitleri bakımından zengin besinlerdir. En ucuz protein kaynağı olan yumurtanın 1 adedinde ise 1.3g BCAA bulunmaktadır.



Bu bir ilandır.