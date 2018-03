Anneler, babalar ve bebekler için daha mutlu, keyifli ve sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını sunan Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı. İçeriği yine dopdolu yeni sayıdan bazı başlıklar şöyle:

Her gün+300 Kalori

Normal beslenme düzeninize ortalama 300 kalori ek yaparak sağlıklı bir hamilelik geçirebilirsiniz.



Cildime neler oluyor?

Hamilelikte cildinizde günbegün oluşan değişimler sizi endişelendirmesin.



Yanımda 10 bin anne var

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Araştıran Anneler, birbirlerini her konuda destekliyor. Bu gayretleri ile Facebook'tan ödül de aldılar.



Bebek geldi peki ya şimdi?

Hastaneden eve döndünüz, aklınızda bin bir soru.... İşte cevaplar....



Aman gözden kaçmasın

Genetik aktarımı olan Akdemiz anemisi, bebeklik döneminde belirti vermeye başlıyor.



Benimle oynar mısın baba?

Babalarıyla oyun oynama şansına sahip olan çocuklar her anlamda daha güçlü yetişiyor.



Gel de anlat

Cinsellik ile ilgili sorulara doğru zamanda doğru yanıt vermek gerek.



Ne kadar erken o kadar iyi mi?

Yabancı dil eğitimine ne zaman, nereden başlamalı, nelere dikkat etmeli?



Erken fark edersen çok şey fark eder

Özel öğrenme güçlüğü, disleksi, otizm.... Erken tanı çok şey değiştiriyor.



Bir otizm hikayesi

Buket Köse, deneyimlerini tüm anneler duysun istiyor.



Duygusal ilk yardım

Çocuğunuz, oyuna alınmadığında duyguları nasıl başa çıkacağını biliyor mu?



Nereye gidiyoruz anne?

Evinizi taşırken duygularını taşımasına da yardım edin.