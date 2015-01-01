Hediye kitap: Kış meyve ve sebzeleri ile 50 püre tarifi…

Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde… Aralık 2015-Ocak 2016 sayısı yine annelerin ve anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak bilgilerle dopdolu…

* Grip virüsü aldı başını gidiyor. Anne adayları ve yenidoğan anneleri gribe yakalanırsa ne yapmalılar?

* Varsa sizin fobileriniz çocuğunuza geçmesin ya da o büyürken korkular edinmesin diye öneriler..

* Temizlik önemli ama bir yere kadar! Temizlik için çocuğunuzun psikolojisini bozmaya değmiyor.

* Antibiyotik kullanımında sınıfta kaldık. Doğrularını uzmanlar anlattı.

* Beslenmede ‘yasaklar’ yerine ‘kontrollü tüketim’ daha sağlıklı.

* Geleceği gösteren sağlık testleri…

* Yeni annelerin uyku ile imtihanı

* Ufaklıkları ve annelerini çok ilgilendiren daha birçok haber Bebeğimle Elele’de…

