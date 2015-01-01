Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde… Aralık 2015-Ocak 2016 sayısı yine annelerin ve anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak bilgilerle dopdolu…
* Grip virüsü aldı başını gidiyor. Anne adayları ve yenidoğan anneleri gribe yakalanırsa ne yapmalılar?
* Varsa sizin fobileriniz çocuğunuza geçmesin ya da o büyürken korkular edinmesin diye öneriler..
* Temizlik önemli ama bir yere kadar! Temizlik için çocuğunuzun psikolojisini bozmaya değmiyor.
* Antibiyotik kullanımında sınıfta kaldık. Doğrularını uzmanlar anlattı.
* Beslenmede ‘yasaklar’ yerine ‘kontrollü tüketim’ daha sağlıklı.
* Geleceği gösteren sağlık testleri…
* Yeni annelerin uyku ile imtihanı
* Ufaklıkları ve annelerini çok ilgilendiren daha birçok haber Bebeğimle Elele’de…