Beki Erikli'den mutluluğun sırları

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“Meleklerden yardım istediğinizde karşınıza çıkan bir kuş tüyünden mutluluk.''

• Hani içiniz ısınır, yüzünüzle değil yüreğinizle gülümsersiniz ya! İşte o mutluluk anlarına vesile olan hayatın minik hediyelerinden bazıları…

• Bir çocuğun gözlerinin içi gülerek gülümsemesi…

• Kış ortasında çıkıveren pırıl pırıl öğle güneşinin gözleri kamaştıran altın sarısı.

• Birine yaptığınız iyiliğin içinizi sıcacık ısıtması…

• Bir sokak satıcısından evinde demlediği çayı satın alırken onunla konuştuğunuz iki cümleden sonra tüm gününüzün aydınlanması…

• Meleklerden yardım istediğinizde önünüze çıkan bir kuş tüyü…

• İnce belli bir bardak çayın buruk tadı…

• Kışın yılda bir kez de olsa lapa lapa yağan karın sessizce elinize konması…

• Gözlerinizi kapadığınızda rüzgarla salınan ağaç yapraklarının yumuşacık hışırtısı…

• En sevdiğiniz kişinin size de bulaşan kahkahası…

• Doğada çıplak ayakla gözlerinizi kapayıp bir ağacın gövdesine yüreğinizi açarak sarılmak…

• Bir sokak kedisini dakikalarca, kalbiniz ısınana kadar okşamak…

• Kutsal yerlerde, örneğin Hz. Mevlana’nın türbesinde sessizce o ulu insanın varlığına kendini bırakmak…

• Eğitimlerde aydınlanmış üstatların, meleklerin mesajlarına vesile olurken ışığı iliklerinize kadar hissetmek…

• Doğada kalemi elinize alıp yazmak, yazmak, yazmak…

• Denizin dalgalarıyla bir olmak…

• Deniz kaplumbağalarıyla burun buruna yüzmek…

• Meleklerin mucizelerini yaşayan birinin gözlerindeki heyecanı hissederek onun mutluluğunu paylaşmak…

• ‘Şu an bir mesaja ihtiyacım var!’ diyerek çektiğiniz melek kartından cevabın güneş gibi parlaması…

• Eşinizle romantik bir film izlerken ‘Aşk’tan gözlerinizin dolması…

• Denizin dibinde iskeleye çarpan dalgaların enerjisini hissetmek…

• Tüm yıl uyumuş olan çiçeklerin canı istediğinde tomurcuk tomurcuk, rengarenk açması…

• Güneşin batışını denizi görerek izlemek…

• Minicik bir çocuğun bilge cevabını dinlemek ve ona hayran kalmak.

• 23-24 yaşındaki gençlerin yaşam amaçlarını dinlemek ve gelecekte kimlerin nerelere dokunabileceğini hayal edebilmek…



Beki Erikli (Yaşam koçu, Yazar)