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Beki Erikli'den mutluluğun sırları

“Meleklerden yardım istediğinizde karşınıza çıkan bir kuş tüyünden mutluluk.''
• Hani içiniz ısınır, yüzünüzle değil yüreğinizle gülümsersiniz ya! İşte o mutluluk anlarına vesile olan hayatın minik hediyelerinden bazıları…
• Bir çocuğun gözlerinin içi gülerek gülümsemesi…
• Kış ortasında çıkıveren pırıl pırıl öğle güneşinin gözleri kamaştıran altın sarısı.
• Birine yaptığınız iyiliğin içinizi sıcacık ısıtması…
• Bir sokak satıcısından evinde demlediği çayı satın alırken onunla konuştuğunuz iki cümleden sonra tüm gününüzün aydınlanması…
• Meleklerden yardım istediğinizde önünüze çıkan bir kuş tüyü…
• İnce belli bir bardak çayın buruk tadı…
• Kışın yılda bir kez de olsa lapa lapa yağan karın sessizce elinize konması…
• Gözlerinizi kapadığınızda rüzgarla salınan ağaç yapraklarının yumuşacık hışırtısı…
• En sevdiğiniz kişinin size de bulaşan kahkahası…
• Doğada çıplak ayakla gözlerinizi kapayıp bir ağacın gövdesine yüreğinizi açarak sarılmak…
• Bir sokak kedisini dakikalarca, kalbiniz ısınana kadar okşamak…
• Kutsal yerlerde, örneğin Hz. Mevlana’nın türbesinde sessizce o ulu insanın varlığına kendini bırakmak…
• Eğitimlerde aydınlanmış üstatların, meleklerin mesajlarına vesile olurken ışığı iliklerinize kadar hissetmek…
• Doğada kalemi elinize alıp yazmak, yazmak, yazmak…
• Denizin dalgalarıyla bir olmak…
• Deniz kaplumbağalarıyla burun buruna yüzmek…
• Meleklerin mucizelerini yaşayan birinin gözlerindeki heyecanı hissederek onun mutluluğunu paylaşmak…
• ‘Şu an bir mesaja ihtiyacım var!’ diyerek çektiğiniz melek kartından cevabın güneş gibi parlaması…
• Eşinizle romantik bir film izlerken ‘Aşk’tan gözlerinizin dolması…
• Denizin dibinde iskeleye çarpan dalgaların enerjisini hissetmek…
• Tüm yıl uyumuş olan çiçeklerin canı istediğinde tomurcuk tomurcuk, rengarenk açması…
• Güneşin batışını denizi görerek izlemek…
• Minicik bir çocuğun bilge cevabını dinlemek ve ona hayran kalmak.
• 23-24 yaşındaki gençlerin yaşam amaçlarını dinlemek ve gelecekte kimlerin nerelere dokunabileceğini hayal edebilmek…

Beki Erikli (Yaşam koçu, Yazar)
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