Kar amacı gütmeyen mobil uygulama “Ben Dostum” sahipsiz hayvanlar için sürdürülebilir bir fon yaratmak hedefiyle hayata geçti.

Ben Dostum, 10 milyon civarında olan hayvansever kitlenin bu uygulamayı kullanmasını sağlayarak, reklam ve üyelik gelirleriyle sürdürülebilir fon yaratmayı hedefliyor. IOS ve Android'de yer alan uygulama sayesinde sokak hayvanlarıyla ilgili acil vakalara müdahale şansı artıyor, mama kumbaraları işlevsel ve şeffaf bir hale geliyor, hayvan yuvalandırma ve bakıcı hizmetleri kolaylaşıyor.



Projenin hedefi, sahipsiz hayvanları besleyen, hayvanlara tedavileri ve yuva bulmaları için emek harcayan kişi ve organizasyonlara destek olmak. Bu amaçla oluşturulan mobil uygulamayla reklam, üyelik ve sponsorluk gelirleri kazanılacak ve bu kazanımın tamamını yine sokak hayvanları için tedavi, mama ve barınma ihtiyaçlarını giderecek şekilde harcanacak.



Uygulama, hayvanseverlerin zor, zahmetli ve çok da verimli olmayan yollarla yaptıkları işleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Mobil uygulamanın beş ana işlevi var: Hayvan dostu işletmeler, acil yardım ve anlık bildirimler, mama-tedavi kumbara ve ilanları, sahiplenme ve yuvalandırma, bakıcı-eğitmen-nakil hizmetleri.



Uygulama içinde kullanıcılar ödedikleri küçük miktarlar karşılığında ürün (mama) ya da hizmet (tedavi) satın alabiliyor. Uygulamada parayla ilgili dört ayrı süreç var ve bütün bu süreçlerde Ben Dostum aracılık yapıyor, yardım edilen miktarların doğru yerlere ulaşımını sağlıyor ve kötüye kullanımını engelleyen garantör olarak rol alıyor.



Ben Dostum platformu dahilinde yapılan her türlü para hareketi bağımlı bir yeminli mali müşavirlik firması tarafından denetlenecek. Platformun temel amaçlarından biri olan hayvanlar üzerinden çıkar sağlamanın önüne geçmek için yapılan şeffaflaştırma uygulamaları, sadece bağış toplayan hayvan aktivistleri için değil platformun kendisi için de geçerli olacak. Uygulama içindeki iyi ve kötü mekanlar, Ben Dostum projesinde mekan müfettişi olarak sorumluluk almak isteyen gönüllüler tarafından denetlenecek.



Ücretsiz olacak uygulama, aynı zamanda vakitlerinin sadece bir kısmını köpek gezdirme, kedi/köpek bakıcılığı gibi işlerle değerlendirecek kullanıcılarına da ek gelir elde etme imkanı sunuyor.

