Gök bilimciler, şimdiye kadarki en büyük kara deliği keşfetti.

Merkezinde bulunduğu galaksiden daha hızlı genişleyen kara delik, bilim adamlarını şaşırttı.Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, kara deliğin, Dünya'nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nden 220 milyon ışık yılı uzaklıktaki CID-947 Galaksisi'nin merkezinde bulunduğu belirtildi.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Chandra X Işını Gözlemevi, Hawaii'deki W.M. Keck Gözlemevi ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından XMM-Newton uzay aracından elde edilen verilerin incelenmesi sonucu keşfedilen kara deliğin, Güneş'in yaklaşık 7 milyar katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Güneş'in Dünya'nın 109 katı büyüklüğünde olduğu dikkate alındığında keşfedilen kara deliğin, Dünya'dan 763 milyar kat büyük olduğu hesaplanıyor.Evrenin oluşumuna neden olduğu varsayılan Büyük Patlama'dan yaklaşık 2 milyar yıl sonra meydana geldiği sanılan kara deliğin, 11,7 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.Araştırma ekibi, keşfedilen kara deliğin çevresindeki galaksinin kütlesinin 10'da birini oluşturduğunu da ortaya çıkardı. Kara delikler, genellikle merkezinde bulunduğu galaksinin kütlesinin yüzde 0,2 ya da 0,5'ini oluşturuyor.Aynı zamanda diğerlerinden farklı olarak merkezinde bulunduğu galaksiden daha hızlı genişleyen kara delik, gök bilimciler arasında şaşkınlığa neden oldu.Bilim adamları, şimdiye kadar kara deliklerin çevrelerindeki galaksilerle aynı hızla ya da daha yavaş büyüdüğünü, sadece yeni oluşan galaksilerin merkezindeki kara deliklerin hızla genişlediğini varsayıyordu.Araştırmaya katkıda bulunan İsviçre Federal Enstititüsü'nden Benny Trakhtenbrot, "Normal boyutlardaki bir galakside devasa bir kara delik ortaya çıkardık. Bu kara delik, çevresindeki galaksiyi şimdiye kadar rastlamadığımız bir hızla yiyor. Keşif, galaksilerin oluşumuyla ilgili halihazırdaki modelleri yeniden gözden geçirmemize yol açacak" dedi.Kara delik, kozmik zamandaki devasa kara deliklerin haritasını çıkarmaya çalışan uluslararası araştırma grubu tarafından keşfedildi. Araştırma grubunda Yale Üniversitesi'nin yanı sıra Harvard Üniversitesi, Hawaii Üniversitesi, Oxford Üniversitesi Almanya'daki Max-Planck Enstitüsü, İtalya'daki Roma Gözlemevi ve İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nden bilim adamları yer alıyor.Kara deliğin keşfiyle ilgili makale "Science" dergisinde de yayımlandı.Samanyolu Galaksisi dahil evrendeki galaksilerin çok büyük bir kısmının merkezinde kara delikler yer alıyor. Kara delikler, sahip oldukları güçlü yer çekimi sayesinde ışık dahil çevrelerindeki her şeyi içine çekiyor.