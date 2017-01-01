Winterfest, 1-5 Şubat, 5-9 Şubat ve 12-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

1996’dan bu yana her sene düzenlenen ve üç yıldır da Türkiye’nin en iyi gençlik festivali seçilen ‘Winterfest’, 2017’de Bilyoner sponsorluğunda düzenleniyor. Eğlenceli kar etkinlikleri, durmadan devam eden partileri ve şovlarıyla Uludağ’ın ve gençlerin nabzını tutan, yirmi gün boyunca devam eden üç ayrı periyotta gerçekleşecek festival için geri sayım başladı.

Festival kapsamında 1-5 Şubat, 5-9 Şubat ve 12-16 Şubat tarihleri arasında ünlü isimler gençlerle buluşacak. Festivalin finali ise 17-19 Şubat hafta sonunda gerçekleşecek. Grand Yazıcı Uludağ, Karinna Otel, Kervansaray Uludağ, Beceren Otel, Fahri Otel, Genç Yazıcı, Er-Ta Soyak Otel, Ergün Otel, Mila Otel, Kar, Otel, Belvü Otel, Ulukardeşler Otel gibi alternatifli seçeneklerinden, herkesin kendine uygun seçebileceği paketlerle eğlenceye doymak çok kolay…

Demet Akalın, Kenan Doğulu, Ümit Besen & Pamela, Selami Şahin, Fatih Ürek, Ozan Doğulu, Ece Seçkin, Mahmut Orhan, Burak King&Eypio gibi sanatçıların ve Suat Ateşdağlı, Kerimcan Durmaz gibi ünlü Dj’ler eşliğinde eğlencenin asla hız kesmediği ‘Bilyoner Winterfest’ ile ilgili detaylı bilgi www.winterfest.com.tr adresinde.

