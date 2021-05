Bir markanın anatomisi: Yasemin İpek

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite yıllarımda dergi sektöründe styling asistanlığı yaptım. Üniversitenin son döneminde ikisi bir arada gitmiyordu. Mezun olana dek çalışmayı bırakma kararı aldım. Mezuniyetten sonra planlar değişti ve sosyal medya üzerinden yaptığım iş birliklerine odaklandım. Ardından devreye Butë girdi… Gerçek anlamda her şeyiyle ilgilendiğim bir markam var artık. Kendisi evladım olur!

NE?

Butë nedir, neler yapar?

Butë, yumuşak ve sakin kişilik anlamına gelen Arnavutça bir kelime. Baba tarafım Arnavut ve köklerinden kopmamış, unutmamış bir aile. Bu bağı ben de içimde hissediyorum ve sanırım markamın adını Arnavutça yaparak bu bağı daha da güçlendirmeyi istedim. Bu ismi seçmemin sebebiyse rahmetli dedem. Sert bir baba olmasına rağmen pamuk gibi bir dedeydi torunlarına karşı. Ona olan bağım ve sevgim çok başka ve onu her gün bu şekilde anmak paha biçilemez. Butë’nin en büyük amacı uzun süre kullanılacak, kullanımı kolay ve rahat, günlük hayata rahatlıkla adapte edilebilecek parçalar sunmak. Aynı zamanda kendine ait bir enerjisi de olan ve o casual havasından bir desen veya bir kumaş dokunuşuyla sıyrılıp yeni bir görüntü yaratan tasarımlarımız var. İyi kumaşlar kullanıyor ve tüketim açgözlülüğünden sıyrılarak yıllarca giyilebilecek, zamansız ürünler üretiyoruz. Mevcut koleksiyon ‘Përparoj’ cinsiyetsizlik, kimliğin oturması ve kendini tanımayı anlatıyor. Yeni koleksiyon ise bu ay sonunda çıkacak. Heyecan dorukta!

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Küçük yaşlardan beri modaya ve giyinmeye aşırı meraklıyım. Benim için muazzam bir oyun alanı, aynı zamanda da kendimi bulduğum ve ait hissettiğim bir ortam. Mutlu olmak için mesleğimi bu ortamın içinde olabileceğim şekilde seçmem gerektiğini biliyordum. Styling asistanlığı yaptığım süre sona erdiğinde mezun olduktan sonra ne yapacağıma karar veremediğim bir dönem yaşadım. Bu süreçte tekstil işi yapan babam, işe gelip gitmemi teklif etti. Sonrasındaysa her şey kendiliğinden gelişti. Açıkçası asla aklımda bir marka kurmak yoktu. Gerçek anlamda bir maceraya atıldım... Çünkü bilinmeyen sularda yüzmek karakterimde olan bir şey değildir.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Dürüst olmam gerekirse, Butë her şeyden öte benim kendimle verdiğim bir sınav. Tekstil gerçekten zor bir sektör, hele ki kadınsanız. Fakat karşılaştığım her sorunun veya duvarın beni daha da güçlendirdiğini hissediyorum. Hedefim, tüketim çılgınlığının bir parçası olmadan, doğru ve iyi şartlarda üretilmiş uzun soluklu ürünleri sunmak. Ben, eksik gördüklerime odaklanarak ve onları karşılamaya çalışarak ilerlemeye çalışıyorum. Günümüzde her şeye ulaşmak inanılmaz basitleşti. Bunun bilincindeyim ama ben oyunu kendi kurallarıma göre oynayarak var olanı kendi filtremden geçirerek sunmayı tercih ediyorum.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Pandemi süreciyle bu sorunun yanıtını vermek öyle zor bir hale geldi ki… Bizleri gelecekte nelerin beklediği büyük bir muamma. Fakat biliyorum ki biz birlikte büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Belki ufak değişiklikler olabilir ama onları da zamanla hep birlikte göreceğiz zaten!

NE ZAMAN?

Ne zaman markanıza ‘başarılı’ ve kendinize ‘ben oldum!’ diyeceksiniz?

Bu kadar zor bir soru beklemiyordum! Kendimi ne zaman ‘başarılı’ olarak göreceğimi veya başardığımı hissedeceğimi ben de bilmiyorum. Kaldı ki yolun çok başındayım… Öğrenecek, tökezleyecek ve ders alacak çok şey gelecek başıma. Pişmeye devam ediyorum yani. Vakti geldiğinde başardığımı hissedeceğimi sanıyorum. ‘Şunlar olursa başardım demektir!’ diye kodlamaktansa o an gelince anlayacağıma inanıyorum.

YASEMİN İPEK

İlham veren film: God Exist, Her Name is Petrunija

Başucu kitabım: Beyaz Geceler/ Dostoyevksi

İdolüm: Bir idolüm yok; ama kendisiyle barışık olan insanlara hayranlığım sonsuz.

Çalışma tarzım: Aşırı düzenli biriyim. Çalışırken önceden neler yapacağımı planlamam gerekiyor; yoksa kriz geçirme ihtimalim çok yüksek… En iyi şekilde çalışabilmem için çalışma ortamımın da kafamın da dağınık olmaması gerekiyor.

Güzellik rutinim: Cilt bakımım çok önemli. Makyaj yapmıyorum ama ‘kaş jeli olmadan asla!’ diyorum.

Favori şarkım: Sposa son disprezzata/ Cecilia Bartoli

İmza aksesuarım: Ray-Ban Wayfarer güneş gözlüklerim ve New Balance 990’larım.

Benim rengim: Yeşilin her tonu.

Sık kullanılan uygulamam: Spotify.

Unutulmaz bir rota: 2015 yılında iki arkadaşımla çıktığımız İzmir-İstanbul yolculuğu. Durmadığımız ve gezmediğimiz yer kalmamıştı.

