Daha genç, dinamik ve eğlenceli! Opel Mokka, X versiyonu ile daha da keyif veren bir hale büründü.

YENİ BİR ARAÇ MODELLERİNİN İSİMLERİNİ AKILDA TUTMAK PEK MÜMKÜN DEĞİL. Çoğu da rakamlarla ifade ediliyor. Ama Mokka unutulması zor olanlardan... Opel’in yeni nesil segment kimliği olan X ise klasik gövde tipi ile sportif, havalı, son moda SUV ve Crossover gövde tipi arasındaki geçişi simgeliyor.

Claudia Schifferlı reklamları pek bir güzeldi. O cool duruş ve kadının kendine güveni ile birlikte üstün Alman teknolojisi vurgusu! Ve yaklaşık iki sene sonrasında yeni Mokka X geldi.







YENİLİK İYİDİR!

Bir önceki modelin önemli özelliklerini korurken bunların üzerine yeni geliştirmeleri de ekliyor. Yeni Mokka X’in ön görünümü Opel’in gelecek tasarım stratejisine uyumlu şekilde, kanat şekilli ön ızgara ve çift kanat şekilli LED gündüz farlarıyla bütünleşiyor. Ön tampon daha geniş, sağlam ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta da bu duruş devam ediyor. Yan taraf ise bir önceki modeldeki sportif ve kaslı yapısı korunarak Opel imzası olan bıçak sırtı çizgisi ile devam ediyor. İçeride ise yeni Mokka X işlevsellik ile macera tutkusunu bir araya getiriyor.







DERLİ TOPLU, GÜVENLİ

Kullanırken o kadar keyif aldım ki! Bana göre slim fit bir otomobil. Derli toplu aynı zamanda güvenilir. Özellikle sürüş için oturduğunuzda bile bunu hissediyorsunuz. Benim gibi klasik el freni sevenler için de ayrıca güven verici. Mokka X’de beni tek mutsuz eden gaza bastığında çıkan ses. Beni biraz rahatsız etti.







NELER VAR NELER?

• Geliştirilmiş sürüşe duyarlı Full LED ön farlar (AFL+) gece daha güvenli sürüş vadediyor. LED farlar halojen farlara göre yüzde 30 daha parlak. Uzun far asistanı da içeren sistem, sürüş hızı ve direksiyon açısı gibi etkenlere otomatik adapte oluyor. Ardından bu sistem en uygun aydınlatma modunu otomatik olarak seçiyor.

• En son teknoloji Opel Eye ön kamera ise, trafik işaret takibi, şerit takip uyarısı, takip mesafesi göstergesi ve LED yansımalı uyarı göstergesi-RLAD ile ön çarpışma uyarı sistemlerini destekleyerek güvenli sürüşe katkıda bulunuyor. Akıl almaz İstanbul trafiğinde bu özellik yeri geliyor sinirinizi bozabiliyor. Neyse ki tek tuşla bu özelliklerden kurtulmak mümkün.

• Opsiyonel akıllı 4x4 teknolojisi yeni Mokka X’in çevik yol tutuşunu daha da keskinleştiriyor. Bu sistem ihtiyaca uygun şekilde ön ve arka aks arasında gücü 100’e 0 ve 50’ye 50 olarak dağıtabiliyor.

• Apple CarPlay gibi telefon yansıtma özelliklerini destekleyen Intellilink sistemleri ile akıllı telefonları otomobille sorunsuz şekilde bağlayan ve dijital dünyanıza sürekli bağlı kalmanızı sağlayan yeni Mokka X, Opsiyonel Ergonomik (AGR) koltuklar ile anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma gibi üst sınıf özellikleri de bünyesinde barındırıyor.