Down sendromlu bireylerle, zihinsel ve bedensel engelli çocukların yaşam kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Tomurcuk Vakfı’na destek için hazırlanan #Birselamgönder projesi hayata geçti.

#Birselamgönder projesi, zihinsel kavrayış bozukluklarının, özel ve özenli çalışmalar sonucunda giderilebildiği fikrinden hareketle sanat alanında yetenekli bireylerin ortaya çıktığını kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor.



İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Tomurcuk Vakfı ile ortak gerçekleştirdikleri bitirme projesi kapsamında geliştirilen sosyal sorumluluk projesi için bir video klip ve web sitesi hazırlandı. Sanatçı Müge Zümrütbel’in seslendirdiği ve Tomurcuk Vakfı öğrencilerinin ritmini tuttuğu ‘Sevgili’ şarkısının bu anlamlı video klibini siz de sosyal medya hesaplarından izleyebilir, paylaşabilir, www.birselamgonder.org sayfasından bağışta bulunabilirsiniz!

http://www.birselamgonder.org

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