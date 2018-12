7’den 70’e herkesin içinde yeni umutların filizlendiği, mağazaların camekanlarından sokak süslemelerine kadar bu rengarenk festival heyecanına kayıtsız kalamadığımız bir ay aralık. Neşeli ve cıvıl cıvıl günlere gebe. Neden mi? Çünkü sihirli kelimemiz umut.

Yılın en neşeli, en süslü, en pırıltılı günlerini yaşıyoruz. Gerçekleşecek olmasından umudumuzu asla yitirmediğimiz dileklerle yeni karşılayacak olmanın dayanılmaz heyecanı içindeyiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hangi yaşta olursak olalım her şeyin daha iyi olacağına inanmaya ihtiyacımız var hem de her anlamda. Hayal kırıklıklarını, hüzünleri, iç hesaplaşmaları, ekonomik sıkıntıları bir yana bırakıp kendimizi kısa bir süre olsa da bu tatlı akışa bırakmak, yeniden çocuklar gibi şen hissetmek sizin de kulağınıza iyi gelmiyor mu? Öyleyse bu ayın ruhuna uygun, yüzümüzde sıcacık bir gülümseme yaratacak listelerle işe başlayalım. İzledikten sonra hayatın güzel yanlarını daha iyi fark etmenize yardımcı olacak, içinizdeki umut filizlerini yeşertecek bir film tüm günün yorgunluğunu ve ağırlığını alabilir üzerinizden. Güzel, sakin bir caz şarkısı, yağmurdan kaçarken trafikle boğuştuğunuz yorucu bir aralık akşamının en güzel anını oluşturuverir belki. Belki bu ay, uzun zamandır okumayı ertelediğiniz bir kitaba başlamak için en uygun zamandır. Hadi öyleyse, zamanın ruhunu yakalamak için ne bekliyorsunuz?







Umut, aşk, romantizm

Yanınızda sevdikleriniz, üzerinizde sıcacık bir battaniye, dumanı tüten bir kahve ya da sıcak çikolata ve zencefilli kurabiyeler… Bu ambiyansa en iyi ne gider biliyor musunuz? Yeni yıla sıcacık bir başlangıç yapmanızı sağlayacak yılbaşı temalı filmler tabii ki.

1. Şahane Hayat (It’s a Wonderful Life)

2. Tatil (Holiday)

3. Aşk Her Yerde (Love Actually)

4. Aile Babası (The Family Man)

5. Joeux Noel

6. Yeni Yıl Şarkısı (A Christmas Carol)

7. Küçük Kadınlar (Little Women)

8. White Christmas

9. Kutup Ekspresi (The Polar Express)

10. Grinç (How the Grinch Stole Christmas)







İçimiz kıpır kıpır

Dışarıda sokak lambalarının ışığında sakin sakin süzülen kar taneleri yoksa da neşemize neşe katan yılbaşı temalı müziklerimiz var. Yılbaşı ruhunu hissetmek için müzikten daha iyi ne olabilir ki?

1. Let It Snow (Frank Sinatra)

2. White Christmas (Bing Crobsy)

3. Have Yourself a Merry Little Christmas (Coldplay)

4. Wonderful Christmastime (Paul McCartney)

5. Last Christmas (Wham!)

6. It’s the Most Wonderful Time of the Year (Andy Williams)

7. O Holy Night (Celine Dion)

8. A New York Christmas (Rob Thomas)

9. Step into Christmas (Elton John)

10. It’s the Most Wonderful Time of the Year (Andy Williams)



Güzel başlangıçlar için

‘En güzel hediye kitaptır’, cümlesi çok sık duyduğumuz bir klişe mi? Elbette hayır. Hayata bakış açınızı değiştirecek, düşündürecek, sorgulatacak, yepyeni ufuklar açacak bir kitap kesinlikle çok değerli bir armağan. Kendinize alın, hediye edin, okuyun, paylaşın!

1. Bir Noel Şarkısı (Charles Dickens)

2. Kedi Hikayeleri (Julia Bachstein)

3. En Güzel Köpek Hikayeleri (Derleme)

4. Bu Yıl Farklı Olacak (Maeve Binchy)

5. Mucizeler Yağarken (Kristin Hannah)

6. İmkansızın Şarkısı (Haruki Murakami)

7. Bir Kış Masalı (Mark Helprin)

8. Yüzüklerin Efendisi (J.R. R. Tolkien)

9. İnsan Neyle Yaşar (Lev Tolstoy)

10. Yüzyıllık Yalnızlık (Gabriel Garcia Marquez)