Tek istediğiniz okumak! Ama durumunuz müsait değil. İstediğiniz okulu kazanmışsınız ama devlet yurduna girememişsiniz. Böyle çaresiz bir gününüzde size yardım eli uzatan, sadece, gençlere özgür düşünen, aydın bir gençlik olmanın yolunu açan ‘güvenilir’ birinin, bir derneğin, bir ‘hoca’nın varlığı nasıl da mucizevi olurdu değil mi? Bugün doktor olan Evrim Aydın, üniversitedeyken Türkan Saylan’ın önderliğindeki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) bursuyla okuyan gençlerden biri...

Yazı: Gülru İncu

Bazı insanlar özeldir. Tıpkı tam yedi yıl önce kaybettiğimiz Türkan Saylan gibi. Dr. Evrim Aydın’ın hikayesi de Türkan Saylan ile kesiştiği için bu kadar anlamlı. Evrim Aydın, Bursa Çekirge Doruk Hastanesi’nin doktorlarından. Eşi de kendisi gibi jinekolog ve bir tüp bebek merkezinde çalışıyor. Çocukluğu anne ve babasının öğretmenlik yaptığı Denizli’nin Çivril ilçesinin köylerinde geçmiş. Altı yaşında ilkokula başlamış ve üçüncü sınıfa kadar Çivril’in Tokça Köyü’nde okumuş. Daha sonra ailesinin tayini çıkınca köyden çıkıp Çivril’de ilkokulu bitirmiş. “Okulumda başarılı bir öğrenciydim” diyerek başlıyor söze Evrim Aydın ve çoğumuz gibi çocukluğunun sokaklarda, bahçelerde oynayarak geçtiğini söylüyor. Çocukluk çağına özgü o saf neşe ve mutluluktan payına düşeni fazlasıyla almış. İlkokuldan sonra girdiği orta öğrenim sınavında Uşak Anadolu Lisesi’ni kazanmış ve parasız yatılı okuyarak liseyi bitirmiş. İlkokuldan sonra yani henüz 11-12 yaşlarında bir çocuğun annesinin kanatlarından kopup ayakta durmaya çalışması zor olmalı. Aydın’da yatılı okulun ilk günlerinde ailesini çok özlese de yıllar sonra yaşadığı zorlukların, bugün hem mesleğinde hem de özel hayatında mutlu ve başarılı bir kadın oluşunu adım adım hazırladığını söylüyor.

Çocukluk hayali gerçek oldu

Evrim Aydın da, kendisinden altı yaş küçük erkek kardeşi de ailenin gurur kaynağı olmuş. Evrim Aydın, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ni kazanmış. Erkek kardeşi de ilkokul eğitimini Çivril’de tamamladıktan sonra yatılı olarak Buca Fen Lisesi’ni bitirmiş. Üniversite eğitimini de Süleyman Demirel Tıp Fakültesi’nde tamamlamış. Abla-kardeş meslektaş olmuş. Kardeşi şu an Aksaray Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak mecburi hizmetini yapıyor. “Doktor olmak çocukluğumdan beri hayalimdi. Lise dönemimde fen bölümünden üniversite sınavına hazırlandım. Tıp fakülteleri hakkında detaylı bilgim yoktu. Puan sıralamasına göre tüm tercihlerime tıp fakültelerini yazdım ve birinci tercihimi kazandım” diyor. Ailesi, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olması, bir Cumhuriyet çocuğu olarak okuması konusunda onu her zaman desteklemiş. Hiçbir zaman kız olduğu için tek başına başka bir şehirde eğitim almasına karşı çıkmamış.

Bir umut ışığı doğuyor

Evrim Aydın, Denizli’den çıkıp İstanbul’daki tıp fakültesini kazanmış kazanmasına ama yaptığı başvuru sonucu devlet yurduna girememiş. Bu durum tabii ki aileyi hayli endi��elendirmiş. İstanbul’un yaşam şartları zor, uzun tıp eğitimi ekonomik olarak külfetli. Ailenin İstanbul’da kendilerine destek olacak, yol yordam gösterecek akrabaları da yok ve önce barınma problemini çözmeleri gerekiyor. Moraller bozuk ama hayatın onun için daha planları var. Bu dönemde tesadüfen hayatına giren bir kadın, Evrim Aydın için umut ışığı oluyor. Kayıt için babasıyla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin öğrenci işlerinde kayıt sırası beklerken yanlarına güler yüzlü, orta yaşlı bir kadın geliyor. Kendini tanıtıyor. Nereden geldiğini, kalacak yerinin olup olmadığını soruyor. Bu kadın İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’dan başkası değil. “Türkan Saylan, kalacak yerim olmadığını öğrenince hemen bize bir adres verdi. Böylece, okula yürüme mesafesindeki evlerinin iki katını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne, Anadolu’dan gelen kız öğrencilerin kalması için yurt olarak tahsis eden emekli öğretmen Hayriye Hanım ve eşi ile tanıştık. Bir gün içinde yurdumuz, kalacak yerimiz oldu” diyor. Evrim Aydın, orada 2-3 ay kaldıktan sonra devlet yurduna geçmeye hak kazanmış ve ihtiyaç sahibi diğer öğrencilerin de kaldığı yerden yararlanabilmesi için devlet yurduna yerleşmiş. Evrim Aydın’ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yolları bu dönemde kesişiyor.