Nike'ın yeni kampanyası "Bizi Böyle Bilin", Türkiye’deki profesyonel ve amatör sporcu kadınların ilham veren hikayelerini kutluyor.

Film, Beyonce’nin “Run the World (Girls)” isimli şarkısı eşliğinde kadınları kişisel veya başkaları tarafından belirlenmiş sınırların ötesine geçmeye teşvik ediyor. Filme https://youtu.be/tYh9aCW_DyI linkinden ulaşılabiliyor.



Film sayesinde Nike, daha fazla kadına ve genç kıza spora başlamaları için ilham vermeyi amaçlıyor.



Kampanyada yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz spor konusunda; "Öncelikle denemelisin. Denemek başarmanın %80’i” diyerek spora davet ederken; ekliyor: “Büyük koşu etkinliklerinde koşmuyorum veya yarışlarda derecelerim yok fakat ne zaman kendimle ilgili bir hedefe ulaşsam kendi kendimin şampiyonu gibi hissetiyorum. Spor benim ruhumu ve bedenimi besliyor, sporu zamanla daha da sevmeye başladım.”



Nike’ın "Bizi Böyle Bilin" kampanyasında, Türk Milli Basketbol Oyuncusu Işıl Alben, Milli Tenisçi İpek Soylu, Milli Triatlet Esra Gökçek, Kikbokscu Funda Diken Alkayış, Çisil Sıkı’nın liderliğindeki Dans Fabrika dansçıları ile oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Elvin Levinler yer alıyor.



Milli Tenisçi İpek Soylu: "Spor yapmaya başlamak isteyen kadınlara ilk önerim pes etmemeleri. Sizi daha ileri götürecek olan iç motivasyonu bulun. Bugün, spora çok daha fazla erişim var ve spor yapmanın daha çeşitli ve eğlenceli yolları var. Her yerde istediğiniz kişilerle egzersiz yapabilirsiniz. Nike Training Club nerede olursam olayım benim için çok eğlenceli bir çözüm.”



Milli Triatlet Esra Göçek; "Bir spor dalına başlamadan önce bir hedefiniz olmalı. Küçük ya da büyük hiç farketmez, bir şeyi başardığınızı ve hedefinize ulaştığınızı gördüğünüzde gerisi zaten gelecek. Sadece bu ilk adımı atıp başlamanız gerekiyor.”



Oyuncu Elvin Levinler: “Spor benim kurtarıcım adeta. Çok yorulduğum zamanlarda egzersiz yaptığım anda kendimi yenilenmiş hissediyorum. Bu zamanlarda egzersiz sonrası her türlü zorlukla yüzleşecek gücü kendimde buluyorum.”