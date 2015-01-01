Türkiye’nin 28 yıldır lider gençlik & müzik dergisi Blue Jean, Ağustos 2015 sayısında okurlarına 4 adet star boyama kartı hediye ediyor!





Justin Bieber, Rihanna, Jim Morrison (The Doors) ve Kaan Tangöze (Duman) kartlarını rengârenk boyamak için sen de hemen bir Blue Jean al.Üstelik bu boyama kartlarını boyadıktan sonra fotoğrafını çekip sosyal medya üzerinden Blue Jean’e gönderenler sürpriz CD /DVD / kitap hediyeleri kazanma şansı da yakalayacaklar!Blue Jean’de ayrıca 66 sayfalık rock & metal eki Headbang, 50 çok özel poster ve tam 100 adet sticker da okuyucuları bekleyen diğer hediyeler!Blue Jean tüm dergi satış noktalarında, sadece 6,5 TL!