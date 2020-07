Günlük stresi atmak veya boş vakitleri keyifli kılmak için yardımımıza oyunlar koşuyor. Öyle bilgisayar veya konsol başında saatler harcamana da gerek yok. Mobil cihazında dilediğin yerde oynayabilecğin harika oyunlar var.

Oyun oynamayı sevmenin küçümsenecek hiçbir şeyi yok. Üstelik gaming dünyası her gün yükselen bir değer haline de geldi. Yani artık 7’den 70’e herkese hitap edebilen keyifli, öğretici oyun bulmak mümkün. Son dönemde gelişen oyun endüstrisiyle birlikte mobil oyunlar özellikle boş zamanlarımızı değerlendirmek için önümüze harika bir dünya sunuyor. Yolda, plajda, evde, her yerde keyifle oynayabileceğin mobil oyunlar ile boş zamanların artık daha eğlenceli.

The Sims Mobil

The Sims, hemen hemen hepimizin hayatında bir kere içine düştüğü bağımlılık yapan harika bir oyundu! The Sims’i şimdi mobil cihazlarda da oynamak mümkün. Özellikleri ve görünüşü sana benzeyen bir karakter oluşturup sanal dünyada gelişmesine yardımcı olmaya hazırsan oyunu indirip hemen başlamanı öneririm. The Sims Mobil’in diğerlerinden farkı ise online oluşu ve diğer oyuncularla etkileşime geçebilme imkanı.

Two Dots

İlk etapta Candy Crush gibi eşleştir ve kazan oyunlarından biri gibi görünse de Two Dots, harika tasarımı ve bölümlere getirdiği özgün dinamikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle oyunun ara yüzü ve tasarımları o kadar güzel ki incelemekten oyuna odaklanamıyorsun. Seviye atlayarak Two Dots oynayan diğer arkadaşlarınla mücadele edebildiğin bu oyunla zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksın.

SimCity Buildt

İşte piyasaya çıktığı 90’lı yıllardan bu yana popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemiş bir klasik daha: SimCity! SimCity’nin mobil versiyonu da en az orijinali kadar harika. Kendine ait arazi üzerine şehrini inşa et, halkını mutlu edecek geliştirmeler yap ve keyifli geçen vaktin tadını sonuna kadar çıkar. Bu arada SimCity Buildt, aynı zamanda online bir oyun. Yani çevrimiçi diğer oyuncularla birlikte işbirliği de yapabilirsin. En önemlisi ise yaptığın o muazzam şehri herkesin görebilmesi.

Kelimelik

Sözcüklerle aran nasıl? Anlamlı ve fonetiği güzel kelimeleri duyunca sen de büyüleniyorsun değil mi? Arkadaşlarla toplaşıp Scrabble oynamak gibi değil belki ama Kelimelik oyunu da mobil oyunlar arasında en az onun kadar popüler. Online olarak oynayabileceğin Kelimelik oyununu dilersen başkalarıyla dilersen de arkadaşlarınla oynayabilirsin. Kelime dağarcığına güveniyorsan hemen başla!

Trivia Crack

Arkadaş ortamında genel kültür bilgin ve ilginç gerçeklerle herkesi büyüleyenlerden misin? O zaman bilgiye dayalı bir oyun olan Trivia Crack tam sana göre! Genel kültür seviyeni test edebildiğin ve arkadaşlarına meydan okuyabildiğin Trivia Crack’in 6 kategorisi var: Tarih, bilim, spor, sanat, eğlence ve coğrafya. Bu kategorilerde bilgi dağarcığına güveniyorsan herkese meydan okumaya hemen başla.