Bu konularda kibar olmayın!

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Bazen sağlığınızı tehlikeye atmamak için "hayır" demeyi bilmelisiniz!

Bazı nezaket kuralları sağlığınızla oynayabiliyor! Yakın arkadaşlarınıza, sevgilinize, hatta yabancı kişilere bile ‘hayır’ cevabını veremediğiniz için risk altındasınız! Virüsler kapınızı çalmadan bunları yapmaktan uzak durun! çalmışken bunları yapmaktan uzak durun!



YEMEĞİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Çünkü tükürük, en güçlü mikrop iletkenlerinden biri. Bu yüzden yemeğinizden bir çatal almak, kahvenizden bir yudum içmek isteyen arkadaşınız olursa, ikinci bir bardak isteyin.



MAKYAJ MALZEMELERİNİZİ KULLANDIRMAYIN

Özellikle rujların mikrop taşımak konusunda usta olduğunu hatırlayın. Sonra dudaklarınızda çıkan uçuklardan kimse sorumlu olmayacak çünkü!



ELLERİNİZİ YIKAYIN

Eğer biriyle tokalaştıysanız antibakteriyel sabunlarla ellerinizi yıkamayı unutmayın.



ÖPÜŞMEYİN

Biriyle karşılaştığınızda hemen boynuna atlayıp samimi bir şekilde öpüşmeyin. Eğer birini öpecekseniz, dudaklarınızı tenine değdirmeden havayı öpuün ve hızlı bir şekilde geri çekilin.