Bulun, tweet'leyin!

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Eylül ayı Twitter yarışmamıza siz de katılın!

Twitter'da @EleleDergisi'ni takip etmeyi unutmayın, sürprizleri kaçırmayın!

Eylül ayının yarışması bugün!

Saat 12.00'de tweetleyeceğimiz soruya doğru yanıtı veren 1. ve 20. kişi DataStar'ın yeni tablet markası Midbook’un yeni modelini kazanacak!

Midbook Elegance 3G model adıyla satışa sunulan tablet bilgisayarda MTK 8382-1.6GHz dört çekirdekli işlemci yer alıyor. Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi yüklü olan tablette 3G desteği bulunuyor. 2M piksel ön ve 5M piksel arka kameraya sahip olan ürün 7.85 inç HD hassas dokunmatik ekrana sahip. İşte özellikleri...



Midbook Elegance 3G Tablet Bilgisayar

- 7.85 inç HD hassas dokunmatik ekran,

- 1024 x 768 ekran çözünürlüğü,

- Android 4.2 (Jelly Bean) işletim sistemi,

- MTK 8382 1.6 GHz dört çekirdekli işlemci,

• 3G desteği (SIM kart GSM 850/1800/1900)

• 1GB DDR3 RAM,

• 16GB dahili bellek,

• 2M piksel ön ve 5M piksel arka kamera,

• Ön kamera üzerinden görüntülü konuşma,

• Mikro SD kart girişi (maks. 32GB)

• HDMI, Wi-Fi,

• G-sensör (fiziksel hareket algılayıcı)

• 5000 mAh uzun ömürlü pil

