Burca göre Anneler Günü hediyesi

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Annenizin hediyesini seçerken burcunun özelliklerini es geçmeyin!

Annenize ne hediye alacağınıza hala karar veremediyseniz Evoria.com’un astroloji uzmanlarına kulak verebilisiniz. İşte Anneler Günü hediyesi konusunda size rehber olacak öneriler..



Koç

Anneniz Koç burcuysa, ona bu anneler gününde şımartacak bir spa bakımı, kokular ve rahatlatıcı, meditasyon içerikli öğeler alabilirsiniz.



Boğa

Her zaman sağlığa, korumaya ve beslenmeye yönelik olan Boğa burcu anneleri evlatlarını korumak ve beslemek ister. Ona yemek yaparken kullanabileceği bir el aleti veya şık bir kahve makinesi hediye edebilirsiniz.



İkizler

Aslında güzel bir parti, onun için en güzel hediye olacaktır. Sınırlı büteçeye sahipseniz güzel kokan, çiçek kokulu bir parfüm hediye edebilirsiniz.



Yengeç

Sevgi dolu, sadık, besleyici, koruyucu ve duygusal olarak tanımlanan Yengeç annelerine üzerinde çocuklarının baş harfleri olan bir kolye, mücevher, fotoğrafları düzenlemesi için dijital albüm, eski günleri anlatan bir tablo uygun olacaktır.



Aslan

Aslan annesi tüm ailenin bir arada olmasından dolayı, Anneler Günü’nü ve diğer tüm özel günleri seviyor ve kutlanmaya değer buluyor. Bir tekne kiralayıp, içinde parti verebilirsiniz. Ayrıca kendi elinizle hazırlayacağınız bir kart veya resim de onu çok mutlu edecektir. F



Başak

Onun kadar titiz ve temiz bir kadına hediye almak için, son teknoloji temizlik aletleri satan bir yeri gezmeniz yeterli olacaktır. Yeni çıkan çamaşır makineleri, buharlı yer temizleyicileri, pamuklu nevresim takımları… Organize etmeye ve temizlemeye yarayan aletler Başak annelerini mutlu edecektir.

