C3 yenilenen yüzüyle Citroën Showroomları’nda!

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O bir teknoloji harikası!

Markanın “Créative Technologie” imzasını vurgulayan dinamik ve modern tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkan yeni C3 fark yaratıyor. Yeni C3; tasarımda marka kimliğiyle uyumlu yeni ön bölümü, LED gündüz sürüş farları ile daha çekici bir görünüme sahip oldu. Arka park sensörü, bluetooth , navigasyon, arka görüş kamerası, yokuş kalkış desteği özellikleri ile yeni C3 yüksek konfor arayan müşterilerin tercihi olacak. Yenilenen Citroën C3 Mayıs ayı itibariyle Türkiye yollarında yerini aldı. Citroën C3’te teknolojik açıdan birçok üstün özellik bulunuyor. Yeni C3, dış tasarımında teknolojisine vurgu yapan güçlü çizgilere sahip. Yenilenen far yapısı, yeni ön bölümü, LED gündüz sürüş farları ile daha çekici bir görünüme sahip olan Yeni C3; arka park sensörü, bluetooth, arka görüş kamerası, navigasyon ile de yüksek konfor imkanı sunuyor. Citroën C3’ün Confort versiyonunda sunulan ve sınıfındaki diğer otomobillerden farklılaşmasını sağlayan en önemli özelliklerinden birisi görüş açısını maksimuma çıkaran “Zenith” ön camı. “Visiodrive” özelliği sayesinde yuvarlatılmış özel ön camın benzersiz yapısı ve genişliği sürücüye yukarıya doğru 80 derecelik limitsiz bir görüş açısı sunuyor. Dizel otomatik seçeneği, ESP ( e-hdi versiyonda) ve start & stop dizel özellikli otomatik seçeneği ile de segmentinde fark yaratan Yeni Citroën C3, motor ve ekipman seviyelerine göre farklılık gösteren üç versiyoa sahip. Citroën teknolojisini yansıtan yüksek donanım seviyesi ve cazip fiyat avantajı ile dikkat çeken yeni C3, benzinli otomatik vites giriş seviyesiyle 36.100 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla Mayıs ayından itibaren Citroën showroomlarında yerini aldı.

