Çağdaş heykel sergisi: Saklı

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“Saklı” Türkiye çağdaş sanatında 3 boyutlu işler yapan ve genç kuşak içerisinde öne çıkan sekiz sanatçının çalışmalarını bir araya getiren büyük boyutlu bir proje sergisi...

Türkiye’de ilk defa hem iç mekan hem de dış mekanı kullanan galeri sergisi gerçekleşiyor. OVERTHOSE Nişantaşı’nda galeri ile bütünleşik 300 metrekarelik arka bahçe genç kuşak çağdaş sanatçıların işlerinin sergileneceği bir mekan olarak kurgulandı. İç mekanda 3 boyutlu çalışmalar ile başlayan sergi izleyiciyi dış mekana taşıyor.

Sergi, yaz süresince Nişantaşı OVERTHOSE’da gezilebilir.

Adres: Maçka Cad. Erhan Apt. No:16 D:1 Maçka



