Fazla sıcak suda yıkanarak giyilmeyecek kadar küçülen bir kazak ya da yanlışlıkla renkli çamaşırların arasına koyduğunuz için griye dönen bir gömlek...

Bu örnekler tanıdık geldiyse, çamaşır yıkamanın püf noktalarıyla hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Çamaşır yıkarken hepimizin zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek yaptığı yanlışlar var; gereğinden fazla deterjan kullanmak, çamaşır suyunun ölçüsünü kaçırmak, çamaşır çok kirli olmasa bile doğru programı seçmediğimiz için su ve elektrik israfına neden olmak gibi… Peki ya o çok para vererek aldığımız merserize kazağın iki beden büyümüş şekilde makineden çıkmasına ne demeli! Kabus değil mi? “Her gün yaptığım iş, gözüm kapalı yaparım. Çamaşır yıkamak için Einstein olmama gerek yok” diye düşünebilirsiniz ama çamaşır yıkamanın da incelikleri var ve haydi itiraf edin, zaman zaman bir an önce iş bitsin diye bazı kuralları göz ardı ediyorsunuz. Oysa biraz dikkat biraz püf noktası ile sizi kızdıran ya da üzen yanlışlardan uzak durabilirsiniz.

Lekeleri hızlı ovalamayın

Lekeleri hızla ovalamak onları daha kötü hale getirirken kumaşın da yıpranmasına yol açar. Sert hareketlerden kaçınarak lekenin olduğu bölgeyi nazik bir şekilde ovalayın. Ovalama sırasında belli bir metoda dayalı olarak hareket edin. Örneğin, ovalama işlemini yaparken elinizi sadece ileri ve geri hareket ettirin ve beyaz bir bez tercih edin.





Gereğinden fazla deterjan kullanmayın

Gereğinden fazla deterjan fazla köpüğe, fazla köpük de kirlerin kıyafetlerden zor çıkmasına ya da hiç çıkmamasına neden olabilir. Çünkü kullanılan su, köpük için yeterli olmaz. Örneğin gömlek yakalarının alt kısımları, diğer yerlere göre ulaşması zor kısımlardan biri. Bu alanların düzgün durulanmaması ise bakteri oluşumuna sebep olabilir. Bu sorunu çözmek için, normalde kullandığınız deterjan miktarının yarısı kadar kullanmayı deneyin. Eğer yıkanan kıyafetlerinizin yeterince temiz olmadığını düşüyorsanız kıyafet sayısını kademeli olarak azaltın..

Çorapların kaybolmasını önleyin

Çamaşır makinesinde yıkanan çorapların kaybolması, bir çiftinin günlerce bulunamaması çok sık karşılaşılan durumlardan. Çamaşır makinesini doldururken önceliği çoraplara verin. Çorapları koyduktan sonra diğer kirlilerinizi doldurun. Böylece çorapların diğer giysilerin arasına karışma ihtimalini azaltmış ve kaybolmalarını önlemiş olursunuz.

Çamaşır suyunu fazla kullanmayın

Kirlilerinizi yıkarken çamaşır suyu kullanmadan önce iki kez düşünün. Çünkü aslında bazı lekelerden kurtulmak için çamaşır suyuna ihtiyacınız yok. Çamaşır suyu kullanmak yerine daha doğal bir yolu tercih edebilirsiniz. Lekeli çorap, tişört ve iç çamaşırlarını dilimlenmiş limonlarla birlikte su dolu bir kaba koyun ve birkaç dakika kaynatın. Böylece çamaşır suyu kullanmadan, doğal yollarla lekelerle savaşabilirsiniz.

‘Kuru temizleme’ etiketli ürünlere dikkat edin

Üzerinde ‘kuru temizleme’ etiketi bulunan çoğu ürün, elde yıkama için uygundur. Doğal elyaf, keten kumaş ve çoğu ipek bu kategoriye girebilir. Ancak kumaşa bir işlem uygulamadan önce çamaşırın renginin çıkıp çıkmadığını kontrol etmelisiniz. Bir kulak çubuğunu sıvı deterjanla nemlendirin, ardından kumaşın görünmeyen bir kısmına uygulayın. Böylece renginin çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz. Eğer rengi çıkmıyorsa kıyafetinizi sabunlu suya 1-2 kere daldırıp çıkarın. Sonra hemen durulayın ve ıslaklığının gitmesi için bir havluya düzgünce sarın.

Çamaşır makinenizin titreşimlerini kontrol altına alın

Eğer çamaşır makinenizin ayakları ayarlı değilse, sebep olduğu fazla titreşimler zemine zarar verebilir ve makinenizin amortisör gibi parçaları zamanından önce yıpranabilir. Çamaşır makineniz için kullanabileceğiniz en üst seviyeyi belirleyin ve makine ayaklarını ayarlayın. Eğer bu işe yaramazsa zemini, makinenin ayaklarına uyabilecek kontrplak ile güçlendirin. Bu, titreşimlerin önüne geçecektir.

Yıkamalar arasında makineyi dinlendirmeyin

Özellikle hafta sonları çamaşır makinesini çok kullanıyor, arka arkaya çalıştırmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Ancak bir yıkama bittikten sonra, diğer yıkamaya başlamadan önce bir süre beklemenize gerek yok. Çamaşır makineleri arka arkaya çalışabilecek kadar akıllı ve etkili. Eğer makineyi bekletmezseniz, önceki yıkamanın etkisiyle ortaya çıkan ısıdan yararlanabilir ve enerji kullanımında kesintiyi engelleyebilirsiniz.