Canlı tarih ve diorama müzesi Hisart’ı keşfetmek ister misiniz?





İstanbul Çağlayan’da yer alan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde; Roma imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi dünya tarihine etki eden olaylara ve savaşlara ait askeri, etnografik eserleri görebileceğiniz bir hafta sonu yaşayabilirsiniz.Askeri ekipmanlar ve kıyafetler gibi orijinal on binlerce objenin sergilendiği müzede yer alan diorama maketleriyle 3 boyutlu tarihi yaşayabileceğiniz çok özel bir Müze Hisart.Hafta sonunda ailenizle birlikte nitelikli bir zaman geçirmek ve hep birlikte tarihi bir deneyim paylaşmak için Hisart Müzeye gidebilirsiniz.Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 10.00-18.00 ve Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz bu çok özel mekanda, tarihi ailenizle birlikte yeniden keşfedin!