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Cannes’dan Türkiye’ye bir ödül daha!

IBM üç büyük ödülü kazandığı Outdoor kategorisinde Rafineri de üç bronz aslan aldı.
Cannes Lions‘da Outdoor kategorisinin kazananları da ilan edildi.
Yazı: Fatoş Karahasan
IBM‘in Fransa‘daki ‘akıllı şehirler’ girişimini desteklemek için hazırladığı açıkhava ilanları üç versiyonu ile üç ‘Grand Prix’ alarak Outdoor kategorisinin galibi oldu. Ogilvy & Mather Paris imzası taşıyan ilanlar aynı zamanda dinlenebileceğiniz bir bank, sizi yağmurdan koruyan bir tente ya da merdivenleri engel olmaktan çıkaran bir rampa olarak işlev görüyor.
Rafineri‘nin CNBC-E Türkiye için hazırladığı ‘Gossip Girl’, ‘Dexter’ ve ‘Mad Men’ çalışmaları da ajansa birer ‘Bronz Aslan’ kazandırdı.
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